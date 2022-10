Solarmodule an einem Balkon: Strom aus der Sonne ist auch für Menschen möglich, die kein eigenes Dach für eine Solaranlage haben.

SPD-Bürgerdialog Schwelm: Energiesparen im Mehrfamilienhaus – so geht’s

Schwelm. Energiesparen im Mehrfamilienhaus in Zeiten explodierender Preise: Beim SPD-Bürgerdialog in Schwelm erklären Experten, wie es geht.

Alle reden vom Energiesparen und davon, wie es weitergeht mit der Energiewende. Aber wie klappt das eigentlich in Mehrfamilienhäusern? Welche Alternativen gibt es, wenn es mit der großen Photovoltaikanlage nicht klappt? Was geschieht mit bestehenden Gasheizungen nach dem Jahr 2024, wenn diese nicht mehr eins zu eins ausgetauscht werden dürfen? Was kann jeder bereits jetzt tun, um weniger abhängig von fossilen Brennstoffen zu sein? Wie kann man noch effektiver beim Strom- und Gasverbrauch sparen?

Lesen Sie auch:

Diese Themen möchte die Schwelmer SPD im Rahmen eines Bürgerdialogs am kommenden Dienstag, 25. Oktober, beleuchten und hat dazu hochkarätige Experten und Expertinnen eingeladen. Gäste sind zu der Veranstaltung in der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel willkommen.

Es kommen Matthias Chantrain von der BürgerEnergie Genossenschaft, unter anderem mit dem Thema Stecker-Solargeräte (Stichwort „Balkonkraftwerke“), Camila Vargas von GeoClimaDesign AG, mit dem Thema Energetische Sanierung mit Kapillarrohrmatten in Wänden, Dachschrägen und Decken, Thorsten Coß, Geschäftsführer, und Jörn Seibert, Energie Manager, von der AVU Serviceplus GmbH, unter anderem mit dem Thema Energieeffizienz-Check und Dr. Reinhard Loch, Leiter der Gruppe Energieeffizienz von der Verbraucherzentrale NRW, unter anderem mit dem Thema Hilfen in der Energiepreiskrise.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Nach den Ausführungen der Fachleute sind Diskussionsbeiträge ausdrücklich erwünscht. Natürlich können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch jederzeit Fragen stellen.

Die Veranstaltung wird am Dienstag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Veranstaltungsraum (1. Etage) der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Hauptstraße 63, stattfinden. Getränke stehen zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm