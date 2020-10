Schwelm: Erdbruch reißt dickes Loch in Landesstraße

Schwelm. Ein Erdbruch hat in Schwelm ein dickes Loch in die Fahrbahn der Gevelsberger Straße gerissen.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW wird in Kürze mit der Sanierung der Fahrbahndecke auf der Gevelsberger Straße zwischen Hattinger Straße und Stadtgrenze Wuppertal beginnen. Rund 230.000 Euro Auftragsvolumen hat die Maßnahme zur Verbesserung der Situation auf der Landesstraße 891. Zu einem Einweisungsgespräch vor Ort trafen sich am Montag Vertreter der Behörde und der ausführenden Straßenbaufirma. Mit ins Arbeitsprotokoll aufgenommen wurde der frische Erdbruch, der am 19. Oktober am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Gevelsberg entdeckt wurde. Es handelt sich laut Straßen.NRW um einen Dolineneinbruch. Er wird im Zuge der Fahrbahnsanierung verfüllt und beseitigt.

Erdbruch ist von besonderem Interesse

Der neue Erdbruch hat auch das Augenmerk des Bürgervereins Linderhausen auf sich gezogen. Es handelt sich bereits um den zweiten Bodeneinbruch in Linderhausen in diesem Jahr. Das erste Loch tat sich auf einer Grünfläche weiter hoch in Nähe des Gemeindehauses auf.

Bürgerverein-Vorsitzende Dr. Ilona Kryl war am Wochenende vor Ort, um sich persönlich ein Bild von der Größe des neuen Erdlochs zu machen. Der Einbruch sei etwa 35 Zentimeter tief und das Erdreich unter dem Asphalt deutlich weiter ausgehöhlt, als es das Loch in der Fahrbahndecke vermuten lasse.

Linderhausen ist Dolinen-Gebiet

Von Bedeutung ist das Aufkommen der Erdbrüche in Linderhausen u.a. deswegen, weil sie Zeugnis über das Dolinengebiet dort ablegen. Die geologische Beschaffenheit wird vom Bürgerverein als ein Argument gegen die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe im Schwelmer Norden angeführt.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) plant bekanntlich die Ausweisung eines Regionalen Kooperationsstandortes im Schwelmer Norden. Käme es dazu, wären planrechtlich die Voraussetzungen geschaffen, dass die Stadt dort später Gewerbe und Industrie ansiedeln könnte. In dem Ausweisungsverfahren läuft aktuell die öffentliche Beteiligung.

Schwelms Politik hatte sich im Vorfeld der Kommunalwahl dazu bekannt, die RVR-Pläne abzulehnen. Der Bürgerverein ist dabei, eine Stellungnahme fürs Beteiligungsverfahren zu erstellen. Dr. Ilona Kryl hofft, dass viele Personen und Institutionen die Gelegenheit nutzen, ihre Argumente gegen eine Kooperationsfläche vorzubringen.