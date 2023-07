Schwelm: Erfolgreiche Ausbildung bei der Stadtverwaltung

Schwelm. Bürgermeister Stephan Langhard gratuliert Marie Anreich und Laura Pagenkämper zu ihren Ausbildungen. Sie schauen zufrieden auf ihre Schulzeit.

Für zwei junge Mitarbeiterinnen endete jetzt sehr erfolgreich die Ausbildungszeit bei der Stadtverwaltung Schwelm: Marie Arnreich hat sich in den vergangenen drei Jahren zur Gärtnerin im Bereich Garten- und Landschaftsbau ausbilden lassen. Laura Pagenkämper ist nach ebenfalls dreijähriger Ausbildung nun Verwaltungsfachangestellte und auf eigenen Wunsch aktuell im Sachgebiet Bürgerbüro des Fachbereichs Bürgerservice/Feuerwehr tätig.

Voll des Lobes gratulierten Bürgermeister Stephan Langhard, der 2. Beigeordnete Marcus Kauke, Marion Mollenkott als Leiterin des Fachbereichs Zentrale Steuerung, Mirko Feldermann als Personalratsvorstand und natürlich auch die jeweiligen Ausbilder den jungen Frauen zum Abschluss ihrer Ausbildung.

„Meine Erwartungen wurden übertroffen“

„Wir sind froh, dass Sie bei uns angefangen haben“, betonte Bürgermeister Stephan Langhard bei der Übergabe der Abschlusszeugnisse. Ihn interessierte, ob sich für Marie Arnreich und Laura Pagenkämper mit Blick auf die zurückliegenden Jahre ihre Erwartungen denn erfüllt hätten.

„Meine Erwartungen wurden sogar übertroffen, denn ich wurde sehr gut und kollegial aufgenommen, das war wichtig. Auch die Arbeitsinhalte haben Freude bereitet“, gab Marie Anreich zur Antwort. Die Zusammenarbeit mit der Auszubildenden, die vom Geografie-Studium aus Neigung zur „grünen“ Arbeitspraxis wechselte, sei ausgezeichnet gewesen, hob Achim Stockermann, Leiter des Sachgebietes Stadtgrün im Fachbereich des Administrativen Immobilienmanagements, hervor. Marie Arnreich, so Achim Stockermann, werde sich künftig mit den städtischen Parkanlagen befassen, in denen man die Anpassung der Bäume an den Klimawandel weiter vorantreiben müsse.

„Sehr zufrieden“ ist auch Laura Pagenkämper mit ihrer Ausbildung, die eben ganz anders in Aufbau und Stofffülle gewesen sei als der Schulalltag und zudem neue Erfahrungen in der Überschneidung von Theorie und praktischer Arbeit in unterschiedlichen Fachbereichen vermittelt habe. Sie dankte ihrer Ausbilderin Sema Ertop, und erfuhr ihrerseits viel Lob von Sema Ertop für die sehr gute fachliche und menschliche Zusammenarbeit. Wie Sema Ertop, die auch Ausbildungsleiterin für die Stadtverwaltung Schwelm ist, erläuterte, legt das Haus „viel Wert auf das Thema Ausbildung und hat daher in den letzten Jahren neue Betreuungsstrukturen für Auszubildende entwickelt, die sehr gut angenommen werden.“

