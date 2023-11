Schwelm: Etliche Schwertransporte sorgt für Halteverbote

Der Schwertransport eines Windrad-Rotorblatts im Jahr 2021 in Hohenlimburg. Durch Schwelm werden in den Nächten 28. November bis 1. Dezember ebenfalls Schwertransporte mit Windrad-Teilen rollen.

Schwelm Wegen zahlreicher nächtlicher Schwertransporte müssen Halteverbotszonen eingerichtet werden. Wo und wann, das erfahren Sie hier.

Die Stadtverwaltung Schwelm gibt bekannt, dass in der Zeit vom 28. November bis zum 1. Dezember jede Nacht zwischen 22 und 6 Uhr privat begleitete Schwertransporte durch Schwelm fahren werden, der Teile für ein Windkraftrad zum Windkraftpark nach Breckerfeld fahren.

In diesem Zusammenhang müssen an der Hattinger Straße, an der Berliner Straße, an der Hauptstraße und an der Frankfurter Straße Haltverbote aufgestellt werden. Die Haltverbote werden mit Datum vom 27. November bis - vorsorglich - 8. Dezember von 22 bis 6 Uhr terminiert, für den Fall, dass Verzögerungen eintreten könnten.

