Schwelm: Fahrer missachtet Vorfahrt – ein Verletzter

Schwelm. Die Polizei meldet einen weiteren Unfall in Schwelm. Auf einer Kreuzung stießen zwei Autos zusammen.

Ein 80-jähriger Schwelmer fuhr Dienstagabend auf der Bahnhofstraße in Richtung Hattinger Straße in Schwelm. An der Kreuzung zur Viktoriastraße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 22-jährigen VW-Fahrer, welcher die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Untermauerstraße befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der VW-Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

