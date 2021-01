Schwelm: Fahrer unter Drogen am Steuer erwischt

Schwelm Ein Schwelmer fuhr über Rot und gefährdete dabei einen anderen Verkehrsteilnehmer. Als die Polizei ihn sah, drückte er aufs Gaspedal.

Ein 25-jähriger Schwelmer fiel mit seinem Pkw am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Hauptstraße einer Streifenbesatzung auf. An der Kreuzung zur Potthoffstraße ignorierte der Fahrer eine rot-zeigende Ampel und gefährdete dabei einen weiteren Verkehrsteilnehmer, der ordnungsgemäß in den Kreuzungsbereich fuhr. Als die Streifenbesatzung den Mann kontrollieren wollte, erhöhte dieser seine Geschwindigkeit, um vor der Kontrolle zu flüchten. An der Barmer Straße hielt der Fahrer an und wurde durch die Streifenbesatzung kontrolliert. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 25-Jährige stark zitterte und verlangsamt sprach. Auf Nachfrage gab er zu, dass er Drogen konsumiert habe. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.