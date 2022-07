Schwelm: „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ im August

Das Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft laden in den Innenhof von Haus Martfeld ein.

Den Sommer feiern mit guter Musik - dies ist möglich beim „Feierabendmarkt meets Abendbrot“ am Freitag, 19. August. Nach dem grandiosen Abend im Juli sind diesmal dabei: Hinz&Kranz - Cover unplugged. Das Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft laden in den Innenhof von Haus Martfeld ein. Speisen können mitgebracht werden, es gibt ein reichhaltiges Getränkeangebot. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Tickets gibt es beim Stadtmarketing in der Untermauerstraße 17. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Reservierung unter info@stadtmarketing-schwelm.de. Mehr Infos unter www.stadtmarketing-schwelm.de

