Schwelm: „Fest der Kulturen“ startet auf Märkischem Platz

Das „Fest der Kulturen“, das am 17. Juni auf dem Märkischen Platz stattfindet, spiegelt den menschlichen Reichtum der 101 verschiedenen Nationalitäten in Schwelm wider, finden v.l. Heike Philipp (Atelier Sieben e.V.), Erdal Ildirim (Integrationsrat und Festkomitee), Kayi Schlücker (Vorsitzende des Integrationsrates) und Bürgermeister Stephan Langhard.

Schwelm. 101 verschiedene Nationalitäten spiegelt das „Fest der Kulturen“ wider, das am 17. Juni in Schwelm stattfindet. Alle Infos hier.

Das Internationale Folklorefest begeisterte bis zum Jahr 2019 insgesamt 43 Mal ungezählte Besucherinnen und Besucher - dann erzwang die Corona-Pandemie eine ungewollte Pause.

Im Jahr 2022 erfolgte die Umbenennung des Events in das „Fest der Kulturen“. Und das findet in diesem Jahr am Samstag, 17. Juni, von 12 bis 22 Uhr auf dem Märkischen Platz statt. Regie führt der Integrationsrat der Stadt Schwelm mit Unterstützung von Heike Philipp vom Atelier Sieben und in Kooperation mit der Stadt Schwelm.

Das Fest der Kulturen wird um 13 Uhr von Bürgermeister Stephan Langhard und der Vorsitzenden des Integrationsrates, Kayi Schlücker, eröffnet.

Reggae mit Adama Sunshine

Das bunte Programm spiegelt den menschlichen Reichtum der 101 verschiedenen Nationalitäten, die die Stadt Schwelm bereichern, wider. Kayi Schlücker: „Auf die Bühne werden internationale Tänzer und Musiker mit Folklore, Pop-Rock und Reggae Tradition mit Moderne verbinden“.

Verwöhnt werden die Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen Highlights aus aller Welt, so zum Beispiel mit Spezialitäten aus Frankreich, der Ukraine, der Türkei, Togo, Äthiopien, Eritrea und Deutschland. Zum Getränkeangebot gehören auch alkoholfreie Cocktails. Ab 20 Uhr und zur Krönung des Festes sorgt die Reggae Band von Adama Sunshine für gute Stimmung. Jeder Gast wird sich wohlfühlen und Unterhaltung für seinen persönlichen Geschmack finden. Für junge Gäste wird mit Spiel und Spaß gesorgt.

