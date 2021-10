Schwelm: Feuerwehr ehrt verdiente Mitglieder

Vier neue Einsatzkräfte konnte Stadtbrandinspektor Markus Kosch (2. von rechts) aus der Jugendfeuerwehr in die Löschzüge übernehmen. Hierzu gratulierte Stephan Langhard (rechts) den Nachwuchskräften.

Schwelm. Auszeichnung für verdiente Mitglieder, Aufnahme des Nachwuchses in die Löschzüge: Die Feuerwehr Schwelm hat allen Grund zu feiern.

Da aufgrund der Coronapandemie die Jahreshauptversammlungen 2020 und 2021 ausfallen mussten, gab es auch keine gute Gelegenheit, Ehrungen für verdiente Feuerwehrangehörige vorzunehmen. In einer kleinen Feierstunde wurde dies nun nachgeholt.

Neben den Führungskräften der Feuerwehr freute sich Bürgermeister Stephan Langhard, die Feuerwehrangehörigen mit Orden auszeichnen zu dürfen und auch Fachbereichsleiter Christian Rüth, dessen Fachbereich die Feuerwehr zugeordnet ist, gratulierte den Jubilaren.

Folgende Feuerwehrangehörige konnten von der Leitung der Feuerwehr und dem Bürgermeister geehrt werden.

Drei Kameraden 60 Jahre dabei

Mit der Ehrennadel der Sonderstufe in Gold des Verbandes der Feuerwehren in NRW für 60 Jahre Dienst in der Feuerwehr konnten gleich drei Kameraden aus der Ehrenabteilung ausgezeichnet werden: Peter Jennemann, Friedel von Gahlen und Herbert Jansen.

Mit dem goldenen Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landes NRW für 50 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde ausgezeichnet: Hauptbrandmeister Kai Paul Voigtländer (Hauptamtliche Wachabteilung).

Für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde der Zugführer des Löschzuges Winterberg, Brandoberinspektor Thorsten Bertram mit der Silbernen Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren in NRW ausgezeichnet.

Mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landes NRW für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden ausgezeichnet: Unterbrandmeister Christian Herbst (Löschzug Winterberg), Brandoberinspektor Andreas Breker (Löschzug Stadt), Brandoberinspektor Daniel Stolte (Löschzug Linderhausen) und Hauptamt-Brandoberinspektor Lars Kuhnen (Löschzug Stadt).

Mit der goldenen Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren NRW wurde der Leiter der Big Band der Feuerwehr Oberfeuerwehrmann und Musikzugführer Rüdiger Leckebusch ausgezeichnet, der seit 1994 an der Spitze der Big Band steht und diese maßgeblich mit gestaltet hat.

Neben den Ehrungen freute sich der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Markus Kosch, aber auch darüber, Nachwuchskräfte aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Einsatzabteilungen übernehmen zu können und diese zu Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern zu befördern. Hierbei handelt es sich um die Feuerwehrfrau Franziska Pumpe und die Feuerwehrmänner Kilian Brandenburg, Jan Christofer Rißmann und Anandbileg Enkhjargal.

