Die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz in Schwelm. Die Bahnstrecke an der Hagener Straße wurde gesperrt.

Schwelm Die Feuerwehr hat einen Einsatz auf einer Bahnstrecke in Schwelm. Mehrere Züge sind von der Sperrung betroffen.

Ein Feuerwehreinsatz an der Hagener Straße in Schwelm hat am Mittwochmorgen für Aufsehen gesorgt. Die Einsatzkräfte rückten wegen eines Notarzteinsatzes im Gleis zur Bahnstrecke nahe des Hauses Martfeld aus. Polizei und Feuerwehr bestätigten den Einsatz gegenüber der Redaktion. Die Deutsche Bahn erklärte auf Nachfrage, dass sie die Strecke in Absprache mit den Behörden gegen 8.45 Uhr sperrte.

Schwelm: Feuerwehreinsatz - Bahnstrecke gesperrt

Davon betroffen sind neben dem Güterverkehr auch zwei Linien des Personenverkehrs, der RE4 und der RE7. Ein Sprecher der Deutschen Bahn informierte darüber, dass diese zwischen Hagen Hauptbahnhof und Wuppertal Hauptbahnhof umgeleitet werden. Die Haltepunkte Schwelm und Ennepetal entfallen. Wie lang der Einsatz noch dauere, sei unklar.

Hinweis: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

