In Schwelm gibt’s jetzt das Heimatfest-Shirt

Schwelm. Bei der Dacho gibt’s jetzt das Heimatfest-Shirt 2021 – ein Muss für jeden Nachbarschafts- und Heimatfest-Fan. Wir verlosen drei Exemplare.

In schweren Zeiten hält man zusammen – und kann dies in der Stadt der Nachbarschaften nun auch ganz offen zeigen. Nach der corona-bedingten Absage des Heimatfestzuges und angesichts des drohenden Ausfalls des Heimatfestes im zweiten Jahr in Folge bringt die Dacho jetzt das Schwelmer Heimatfest-Shirt und Heimatfest-Poloshirt heraus.

Es ist grün, sieht schick aus und ist unverkennbar ein Schwelmer Original. Wer will, kann mit dem Heimatfest-Shirt oder dem Heimatfest-Polo sein Bekenntnis zur Stadt und zu deren Nachbarschaftswesen ab sofort gut sichtbar am eigenen Körper tragen. „Es eignet sich perfekt, um seine Heimatverbundenheit auch nach außen zu zeigen“, teilte die Dacho mit.

Idee stammt aus 2020

Die Idee dazu stammt aus dem vergangenen Jahr, und es ist kein Zufall, dass sie genau zu der Zeit aufkam, als das Schwelmer Heimatfest erstmals wegen Corona ausfallen musste. Die Nachbarschaften seien in dieser schweren Zeit noch mehr zusammengerückt, berichtet Marcel Hammer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Dacho. Groß sei der Wunsch gewesen, dem Virus, das 2020 allen Plänen und Hoffnungen einen dicken Strich durch die Rechnung machte, etwas Sichtbares entgegenzuhalten. Die Heimatfest-Shirts und -Polos, die 2020 erstmals an Mann und Frau gingen, seien ein großer Erfolg gewesen. Warum also nicht damit weitermachen, und wenn schon, dann auch richtig, dachte sich die Dacho und schiebt damit in diesem Jahr ihr eigenes Merchandising an.

Größe und Preise Das Heimatfest-T-Shirt gibt es in den Größen S bis 4XL und kostet je 15 Euro. Das Heimatfest-Poloshirt gibt es ebenfalls in den Größen S bis 4XL und kostet 29 Euro. Weitere Größen, auch und vor allem im Kinderbereich, sind auf Bestellung möglich. Der Erlös aus dem Shirt-Verkauf kommt den 13 Nachbarschaften zu Gute. Die Dacho will in Zukunft weitere Produkte rund um das Schwelmer Heimatfest herausbringen.

Natürlich gehört auf ein Schwelmer Heimatfest-Shirt bzw. -Polo das Heimatfest-Motto. „Ät wätt wier Tied te fieern“ lautet das in diesem Jahr. „Es wird wieder Zeit zu feiern!“ Auf den Shirts ziert es die Brust, bei den Polos die Rückseite.

Zielgruppe dabei sind auch die Jüngeren und Junggebliebenen, denen die Aufmachung der Heimatfest-Shirts von Konzertbesuchen her gut bekannt sein dürften. „Das T-Shirt kann man wohl als ein echtes Tour-Shirt bezeichnen“, teilte die Dacho mit. Denn auf der Rückseite werden künftig die jeweiligen Daten zu den Festen der Nachbarschaften abgedruckt sein – so wie es Tourneebesucher von den Merchandising-Shirts ihrer Lieblingsband her kennen. „So hat man alle Termine im Heimatfestjahr gleich im Blick,“ erklärte Dacho-Geschäftsführer Jochen Stobbe.

In diesem Jahr wird daraus noch nichts. Wegen Corona. Daher werden beim Heimatfest-Shirt 2020 auf der Rückseite statt der Termine die Namen aller 13 Nachbarschaften zu finden sein. Wer auf Besonderheiten steht, sollte sich also auf jeden Fall ein Heimatfest-Shirt oder Heimatfest-Polo besorgen.

Verkaufsstart ist offiziell am 1. Mai. Bestellt werden können die Heimatfest-T-Shirts und Polo-Shirts bei jedem Obernachbarn der 13 Nachbarschaften, telefonisch bei Ute Zippmann, 0173-450 35 95, oder per E-Mail unter Merchandising@schwelmer-nachbarschaften.de Die Dacho denkt auch an einen kleinen Präsentationsstand in der Fußgängerzone. „Das machen wir, sobald es Corona zulässt“, versichert Jochen Stobbe.

Es geht aber auch anders. Unsere Redaktion verschenkt in Zusammenarbeit mit der Dacho zwei Heimatfest-Shirts und ein Heimatfest-Polo. Aber nicht an irgendwen, sondern an Menschen, die sich in Schwelm um die gute Nachbarschaft, um ein gutes Miteinander und Füreinander verdient gemacht haben. Machen Sie mit und schicken Sie uns Ihre Vorschläge. Wem sollen wir jeweils ein Shirt bzw. ein Poloshirt schenken? Schicken Sie Ihre Vorschläge mit einer kurzen Begründung, ihrem Namen und einer Rückrufnummer entweder per E-Mail an schwelm@westfalenpost.de oder per Post an Lokalredaktion, Römerstraße 3, 58 332 Schwelm. Einsendeschluss ist Montag, 3. Mai, um 24 Uhr.