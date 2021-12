Schwelm: Frau verursacht Busunfall und begeht Fahrerflucht

Schwelm. Nach einem Unfall in Schwelm bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise auf die mutmaßliche Unfallverursacherin.

An der Kreuzung Kaiserstraße/ Wilhelmstraße in Schwelm kam es am Montagmorgen um 8.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus, bei dem ein Fahrgast leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger Hagener war mit dem Bus auf der Wilhelmstraße in Richtung Moltkestraße unterwegs.

An der Kreuzung zur Kaiserstraße musste er eine Vollbremsung durchführen, da von rechts ein Pkw, augenscheinlich bei Rot, in die Kreuzung einfuhr und die Vorfahrt nicht beachtete. Durch die plötzliche Bremsung wurde ein 80-jähriger Fahrgast im Bus leicht verletzt, als dieser mit dem Kopf an eine Haltestange stieß. Der Fahrgast wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallverursacherin fuhr weiter in Richtung Frankfurter Straße, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Busfahrer konnte sich lediglich merken, dass es sich bei der Fahrerin um eine Frau im Alter von 50 bis 70 Jahren in einem weißen Kleinwagen handelte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

Hinweise bitte unter 02335/91667000.

