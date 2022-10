Kinder Schwelm: Freude über neues Spielgerät in der Lohmannsgasse

Schwelm. Auf dem Spielplatz in der Lohmannsgasse in Schwelm können Kinder wieder rutschen, klettern und mit Sand spielen.

Aus Anlass von Firmenjubiläum und Geburtstag: Ralf Stoffels-Stiftung finanziert Spielgerät für Spielplatz Lohmannsgasse

Weil das beliebte multifunktionale Spielgerät auf dem städtischen Spielplatz in der Lohmannsgasse nicht mehr verkehrssicher war, bauten die Technischen Betriebe Schwelm es ab und bestellten ein neues vom selben Typ, das von Mädchen und Jungen bis ca. sechs Jahren geliebt wird, denn man kann damit rutschen und klettern und über einen Kettenzug Sand in die Höhe ziehen. Das Gerät steht in einem großen Sandkasten, der zugleich als Fallschutz dient.

Unerwartet schaltete sich der Schwelmer Unternehmer Ralf Stoffels ein, der vom Schulhaus Hotel direkt auf den Spielplatz blicken kann und wusste, dass dort nun etwas fehlte. Kurz entschlossen verständigte er sich mit Bürgermeister Stephan Langhard darauf, dass seine Stiftung, die in nun zehn Jahren schon mit 215.000 Euro Projekte für Jugend, Soziales, Kultur und Stadtentwicklung unterstützt hat, die Finanzierung des Spielgerätes in Höhe von 10.000 Euro übernehmen würde.

Die großzügige Unterstützung geht auf zwei wichtige Feiern zurück. So hatte Ralf Stoffels Sohn Lutz, der das Unternehmen in der dritten Generation leitet, zum 50-jährigen Firmenjubiläum in die SchwelmArENa eingeladen. Das Fest fiel zusammen mit dem 60. Geburtstag von Ralf Stoffels, der auch Präsident der SIHK zu Hagen, IHK NRW-Präsident und Vizepräsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ist. Gerne kamen Gäste und Gratulanten der Bitte nach, statt eines Geschenkes die Stiftung zu unterstützen.

Kay Klockenkämper von der Abteilung Stadtgrün der Technischen Betriebe Schwelm baute das neue Spielgerät zusammen mit den TBS-Auszubildenden auf, denn die Vorrichtung war, so Abteilungschef Achim Stockermann, in viele Teile zerlegt angeliefert worden.

Für das „gelungene Beispiel einer sehr guten Zusammenarbeit von Stadt und privatem Engagement“, bedankte sich Bürgermeister Stephan Langhard vor Ort bei Ralf Stoffels.

Das neue Spielgerät wird lebhaft angenommen; gerne nutzen Mütter die Möglichkeit, ihre Kleinen hier spielen zu lassen.

