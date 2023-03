Schwelm: Gala-Abend für Kinder in Kenia ein echter Erfolg

'Get the Taste' spielte in der K3 Kirche für Kinder in Kenia

Schwelm. Der Gala-Abend für einen guten Zweck in der K3-Kirche in Schwelm war ein Erfolg. „Get the Taste“ spielte für Kinder in Kenia.

Auf einen gelungenen Gala-Abend für einen guten Zweck blickt die K3-Kirche zurück. „Get the Taste“ spielte für Kinder in Kenia.

Ideengeber für diese besondere Benefizveranstaltung war der Besitzer des Schwelmer Gastronomiebetriebes Da Pino, der während der Pandemie vor zwei Jahren zufällig von „Shelter of Hope Kenia“ gehört hatte, einer afrikanischen Organisation, die im Kiambiu Slum in Nairobi eine Schule betreibt, um Straßenkindern Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Als ein Mitglied der Schwelmer Kirche K3, die sich seit Jahren für dieses sozial-diakonische Projekt in Afrika engagiert, von einem Besuch vor Ort berichtete, war Toni so begeistert, dass er sich spontan bereit erklärte, nach den Corona-Einschränkungen das Essen für einen Benefiz-Gala-Abend zu spenden. Diese Idee wurde von der K3-Kirche aufgegriffen und der Schwelmer Bürgermeister Stephan Langhard übernahm sofort die Schirmherrschaft.

Ein engagiertes Team der K3 schuf in der Kirche ein festliches Ambiente zum Wohlfühlen und bediente die Gäste. Neben kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Ristorante Da Pino gab es musikalischen Genuss von der Schwelmer Jazz-Combo „Get The Taste“, die an diesem Abend auf ihre Gage verzichtete. Bei der Projektvorstellung wurde auch ein Video des afrikanischen Gründerehepaares Ishmael und Molline Okuku eingespielt, das sich für die großartige Unterstützung der Schwelmer Gemeinde bedankte. „I have a dream“ - dieser berühmte Satz von Martin Luther King gilt auch für dieses engagierte Paar in Kenia, das den Kindern im Slum von Nairobi und an einem weiteren Standort im Busch des Homa Bay Countys Zukunft und Hoffnung durch Bildung geben möchte.

So wurde an diesem festlichen Abend auch für Spenden geworben, unter anderem für einen Schulbus. Dazu hat ein anonymer Spender ein besonderes Angebot gemacht: Jede Spende, die in den nächsten Wochen für diesen Schulbus auf das Konto der K3-Kirche eingeht, will er bis zu einem Betrag von zehntausend Euro verdoppeln. „Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race“ - mit diesem Lied, das Uta Wiedersprecher in einer sehr berührenden Art vortrug, endete diese stimmungsvolle Galaveranstaltung.

