Schwelm: Gartenfreunde wählen Vorstand neu

Schwelm. Die Gartenfreunde in der Graslake in Schwelm haben ihren Vorstand neu gewählt. So sieht das neue Führungsteam aus.

Über eine gut besuchte Jahreshauptversammlung freute sich Valeri Miller, 1. Vorsitzender der Gartenfreunde in der Graslake, im Vereinshaus. Nach seinem Jahresbericht wurde das Ehepaar Schneider für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Kassenbericht, Kassenprüfung und Haushaltsplan wurden einstimmig angenommen. Da der Zweite Vorsitzende Ulrich Hartje nicht mehr zur Wiederwahl antrat, konnte Gartenfreund Alexei Kem als zweiter Vorsitzender gewonnen werden. Er wurde einstimmig gewählt und nahm die Wahl an.

Schwieriger war die Wahl eines neuen Kassierers bzw. einer neuen Kassiererin. Gartenfreund Ulrich Arndt stand ebenfalls nicht mehr zur Wahl an. Leider habe sich auch nach einer kurzen Unterbrechung, in der viele Einzelgespräche geführt wurden, kein neuer Kassierer gefunden, woraufhin sich Ulrich Arndt dazu bereit erklärte, noch ein halbes Jahr weiterzumachen, was die Versammlung dankend und mit viel Applaus annahm.

Weitere Termine im Jahr 2024: Osterfeuer am 30. März, Kuchenfest am 30. Juni. Abschließend dankte der erste Vorsitzende Valeri Miller den erschienen Mitgliedern und wünschte allen ein erfolgreiches Gartenjahr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm