Schwelm gedenkt der Opfer von Gewalt

Im letzten Jahr gab es wegen der Coronapandemie nur ein stilles Gedenken (siehe Foto). In diesem Jahr kommt Schwelm dazu am 14. November wieder am Ehrenfeld der ausländischen Kriegstoten auf dem Friedhof an der Oehde zusammen. Zuvor wird in Linderhausen ein Gedenken ausgerichtet.

Schwelm. Schwelm gedenkt am Volkstrauertag am 14. November der Opfer von Gewalt. Das ist vorgesehen.

Seit Jahrzehnten treffen sich Schwelmerinnen und Schwelmer überparteilich und überkonfessionell am Volkstrauertag, um der Opfer von Gewalt, Vertreibung und Verfolgung zu gedenken. Das Gedenken schließt die Opfer aller Kriege, Bürgerkriege und Gewalttaten der Vergangenheit und der Gegenwart weltweit ein.

Am Sonntag, 14. November, findet um 11.30 Uhr in Schwelm die Zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag am Ehrenfeld für die ausländischen Kriegstoten auf dem Friedhof an der Oehde statt. Hier sind zahlreiche ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bestattet.

Bürgermeister Stephan Langhard, der auch Vorsitzender der Schwelmer Ortsgruppe der Kriegsgräberfürsorge ist, lädt die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an diesem wichtigen Gedenken ein. Gemeinsam mit Daniel Level, Maire déléguée aus Schwelms Partnerstadt Fourqueux, und Bürgermeister Arnaud Pericard aus Saint-Germain-en-Laye wird er in diesem Jahr die Ansprache halten. Die Zentrale Gedenkstunde wird vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm unter Leitung von Rüdiger Leckebusch musikalisch begleitet. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Märkischen Gymnasiums haben für dieses Gedenken Beiträge erarbeitet (Lehrerin: Frau Schütte-Gerold, Lehrer: Herr Paulick). Nach der Totenehrung werden der Volksbund „Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ und Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und Verbänden Kränze niederlegen.

Ab 10 Uhr Treffen in Linderhausen

Bürgermeister Stephan Langhard: „Niemanden von uns lässt es unberührt, wenn Menschen leiden, verfolgt, mit dem Tod bedroht oder gar getötet werden. Gewalt macht uns fassungslos. Aber sie ist nicht schicksalhaft, sie ist von Menschen gemacht. Die Opfer dieser Gewalt brauchen unsere Solidarität. Sie müssen wissen, dass sie nicht übersehen, nicht vergessen werden und dass uns ihr Leben nicht gleichgültig ist. An die Täter in allen Ländern der Welt ergeht die Botschaft, dass wir auf der Seite der Verfolgten stehen“.

Wie bis zur Unterbrechung durch Corona im vergangenen Jahr gute Tradition, wird in Linderhausen wieder ab 10 Uhr im Gemeindehaus ein Gedenken zum Volkstrauertag ausgerichtet. Vom Gemeindehaus aus führt dann der Weg zum Linderhauser Gedenkstein.

Bürgermeister Stephan Langhard wird auf Einladung seines Amtskollegen Daniel Level bereits am 11. November am Gedenken zum Volkstrauertag in Fourqueux teilnehmen.

