Schwelm: Gemeinde verabschiedet Pfarrer Jürgen Schröder

Schwelm. Pfarrer Jürgen Schröder prägte in Schwelm Jahrzehnte des Gemeindelebens. Nun wurde er feierlich verabschiedet und entpflichtet.

So viele Gottesdienstbesucherinnen und –besucher waren schon lange nicht mehr in der Christuskirche versammelt, wie am 7. November. Nur wenige Plätze waren im unteren Bereich der Kirche frei geblieben. Sicher darf das als Zeichen der Wertschätzung und Beliebtheit des scheidenden Schwelmer Pfarrers Jürgen Schröder gewertet werden. Wertschätzung und Dankbarkeit kamen dann auch sowohl in der Ansprache des Superintendenten als auch in den zahlreichen Grußworten zum Ausdruck, die im Anschluss des Gottesdienstes gesagt wurden.

Fast 40 Jahre in Schwelmer Gemeinde

Seit dem 1. August 2021 ist Pfarrer Schröder im Ruhestand. Am 1. Oktober 1981 wurde Jürgen Schröder Vikar bei Pfarrer Fritz Potthoff am Oberloh. Im April 1984 übernahm er dann das Pfarramt im Gemeindebezirk 4 der Evangelischen Kirchengemeinde Schwelm und wurde Nachfolger von Pfarrer Dr. Siegfried Zöllner.„Eigentlich hätte ich auch noch gerne die 40 vollgemacht“, erzählt Schröder, der mit seiner Frau Marion auch nach seiner Dienstzeit in Schwelm wohnen bleibt. „Ich will ja schließlich Leute treffen, die ich kenne, wenn ich auf die Straße trete.“

Die Menschen liegen ihm am Herzen. Pfarrer Jürgen Schröder ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Menschenfreund. Und als solchen beschrieb Superintendent Schulte auch Pfarrer Schröder. Schröders Freundlichkeit sei für ihn ebenso bezeichnend, wie die Tatsache, dass er immer in der Gemeinde und darüber hinaus unterwegs gewesen sei. Superintendent Andreas Schulte betonte, dass jetzt sowohl für Jürgen Schröder als auch für die Gemeinde etwas Neues beginnt. Jürgen Schröder sei jetzt von seinen Aufgaben entpflichtet, aber weiterhin dazu berufen, das Evangelium zu verkünden und die Sakramente zu verwalten. Sehr zur Freude der Anwesenden war auch die designierte Nachfolgerin von Pfarrer Schröder mit ihrer Familie zur Verabschiedung gekommen. Pfarrerin Vogel erklärte in einem kurzen Grußwort, dass sie sich auf ihre neue Aufgabe in Schwelm, die sie im nächsten Jahr übernehmen wird, freue.

Nach dem Gottesdienst, der von der Kantorei und dem CVJM-Posaunenchor musikalisch gestaltet wurde, nahmen neben dem Schwelmer Bürgermeister auch Vertreterinnen und Vertreter der anderen christlichen Gemeinden in Schwelm sowie der muslimischen DITIB-Gemeinde die Gelegenheit wahr, sich bei Jürgen Schröder zu bedanken und ihre Wertschätzung gegenüber Pfarrer Schröder zu betonen. Nach einer kurzen Pause gab es dann für die Gottesdienstbesucherinnen und –besucher bei einem kleinen Imbiss die Gelegenheit, sich persönlich bei ihrem Pfarrer für seinen Dienst zu bedanken.

