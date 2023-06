Schwelm: Gesundheitstag klärt im Bereich Pflege auf

Das Interesse an den Angeboten des Gesundheitstages war groß. Die Initiatoren sprechen von einem großen Erfolg.

Schwelm. Der Schwelmer Gesundheitstag war ein Erfolg. Neben Infoständen konnten auch Vitalwerte gemessen werden und vieles mehr.

Bei schönstem Wetter konnten sich die interessierten Bürgerinnen und Bürger vergangenen Samstag über eine breite Palette an Angeboten rund um das Thema Gesundheit/Pflege und Wohlbefinden erfreuen. Der Schwelmer Gesundheitstag ist eine Veranstaltung die jährlich vom Büro für Seniorinnen und Senioren in Kooperation mit lokalen Gesundheitsdienstleistenden organisiert wird.

Dieser bot den zahlreichen Besuchern nicht nur Möglichkeiten, sich an den Ständen der Sozial-Selbsthilfeorganisationen und der Gesundheitsdienstleistenden informieren zu lassen, sondern auch einiges selbst auszuprobieren. Beispielsweise konnten sie sich ihre Vitalwerte messen, Seh-und Hörtest durchführen lassen und einige Sportübungen, wie „Tai Chi“ mitmachen. Probefahrten mit den „E-Rollis/E-Bikes“ waren ebenso Teil des Programms, wie auch ein Rollatoren-Training im öffentlichem Verkehrsraum. Selbst mit einer Rikscha konnten die Interessierten auf Wunsch durch die Schwelmer Fußgängerzone gefahren werden. Das regionale kulturelle Angebot, wie das aktuelle Theaterprogramm, aber auch Reisen, wurden vorgestellt.

Der Gesundheitstag war ein großer Erfolg, der viel positiven Zuspruch der Besucher erhielt. „Wir werden auch in Zukunft solche Veranstaltungen fördern, um das Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise weiter zu stärken“, so der stellvertretende Bürgermeister Peter Schier. In seiner Ansprache lobte er das vielfältige Angebot des Schwelmer Gesundheitstages und wies noch einmal auf die Bedeutung von Prävention und gesundheitsfördernden Maßnahmen für Menschen jeden Alters hin.

Das Büro für Seniorinnen und Senioren bedankt sich bei allen Beteiligten, den Ausstellern, den lokalen Einzelhändlern und helfenden Händen sowie den Besuchern, die zum Erfolg des Schwelmer Gesundheitstags beigetragen haben.

