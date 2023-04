Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Die schönsten Osterfeuer

Am Samstag brennen auch in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal wieder die Osterfeuer.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Viele Menschen freuen sich, wieder zum Osterfeuer gehen zu können. Eine kleine Übersicht für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Es ist Bergfest! Die Hälfte der Woche ist vorbei und Ostern steht vor der Tür. Eine große Frage drängt sich sicherlich vielen auf: Welches Osterfeuer besuchen wir? Hier eine Auswahl aus Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Wir erheben wegen der hohen Zahl an Veranstaltungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Schwelm

In Schwelm brennen am Samstag, 8. April, an folgenden Stellen öffentliche Osterfeuer: auf dem Gelände der Gaststätte „Berghauser Hof“, Hattinger Straße (Ausrichter ist die Nachbarschaft Linderhausen), auf der Festwiese des Vereins der Gartenfreunde, Graslake Schwelm, bei der SpVG Linderhausen auf der Weide hinter dem Haus Lindenbergstraße 1, auf dem Vereinsgelände der „Nachbarschaft Oehde“, Jesinghauser Straße 54, bei der Kolpingsfamilie Schwelm, Ehrenberger Straße 27 (Wiese im Garten), in Linderhausen auf der Wiese bei Korthausen und beim Kleingärtnerverein Winterberg, Bandwirker Weg (Fläche neben dem Vereinsheim.

Gevelsberg

Der Stadt Gevelsberg sind insgesamt 105 Osterfeuer im Stadtgebiet gemeldet worden, die am Karsamstag ab 18 Uhr gezündet werden dürfen. Zwei große Osterfeuer stechen aus der Masse hervor. Zum einen das traditionelle Osterfeuer der SPD Vogelsang, das um 18 Uhr beginnen wird. Dabei steht der Löschzug II der Freiwilligen Feuerwehr hilfreich zur Seite.

Lesen Sie auch:

Neben Würstchen und Getränken zu bürgerfreundlichen Preisen werden ab 16 Uhr wieder rote Ostereier an die Besucherinnen und Besucher verteilt. Erstmals werden auch Waffeln und Kaffee angeboten. Die kleinen Gäste können sich professionell kostenlos schminken lassen. Das zweite große Osterfeuer in Gevelsberg wird vom FC Schwarz-Weiß am Waldstadion, auf der Wiese neben dem Parkplatz vorm Vereinsheim gezündet. Auch hier sind Gäste herzlich willkommen.

Ennepetal

In Ennepetal brennen die Osterfeuer am Karsamstag, 8. April, und dürfen ab 18 Uhr entzündet werden. Folgende Osterfeuer sind von der Stadt genehmigt und somit öffentlich zugänglich: beim Voerder Schützenverein (Helkenberger Weg 10, Wiese am Schützenheim), beim Kleingartenverein Homberge (Rüggeberger Straße 99, Parkplatz KGV), bei der Skigemeinschaft Ennepetal (Andy Hütte), beim Förderverein Kindergarten Rüggeberg (Schnabeler Weg, Nähe Haus Nr. 27, auf der Wiese), beim TuS Haspetal (Kleinspielfeld – Sportlerheim – Hagener Straße), bei der Nachbarschaft Finkenberg (Wiese Finkenberg 4) und bei der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal, Löschgruppe Oberbauer (Breckerfelder/Ecke Bülbringer Straße).

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm