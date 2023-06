An dieser Mauer soll Graffiti-Kunst entstehen.

Graffiti Schwelm: Graffiti-Kunst am Wilhelmsplatz

Schwelm. Ein Teil der alten Mauer am Wilhelmsplatz in Schwelm soll durch Graffiti verschönert werden. Gleichzeitig ist es Erinnerung an einen Verstorbenen.

Bald verschönert Graffiti-Kunst einen Teil der alten Mauer am Wilhelmsplatz in Schwelm. Und zwar passend zur Eröffnung des neuen Kulturhauses.

Vor einiger Zeit kamen Eduard Hildt und Merlin Braun auf die Stadtverwaltung zu und fragten nach einem Objekt, das man durch Graffitikunst gestalten könnte. Man möchte damit an Yannis Braun erinnern, ein bekanntes Mitglied der Graffiti-Szene, das verstorben ist.

Auf der Grundlage eines Nutzungsvertrages zwischen Stadt und Künstlern, der zwischenzeitlich geschlossen wurde, haben die Vorbereitungen zur Sprayerarbeit an der alten Mauer auf dem Wilhelmsplatz in Schwelm begonnen. Am kommenden Freitag, 16. Juni (Eröffnung Kulturhaus), Samstag, 17. Juni und Sonntag, 18. Juni, wird die Malerei dort ausgeführt.

Für die Aktion werden vorübergehend vier Parkplätze gesperrt. Diese sind allerdings ab Freitag, 23. Juni, wieder freigegeben und stehen ab diesem Datum wieder zum Parken zur Verfügung.

Unterstützung bekommen die Idee und das Vorhaben durch die Firma Ziebs (auf dem Bild zu sehen), die ein Gerüst zur Verfügung stellt und durch die Sparkasse Schwelm-Sprockhövel von der Strom bezogen werden kann.

