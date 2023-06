Schwelm: Große Aktion rund um Gesundheit in Innenstadt

Schwelm. In der Schwelmer Fußgängerzone findet der große Gesundheitstag statt. Das bietet die Veranstaltung den Besuchern.

Information, Beratung und Angebote zum Mitmachen: Das verspricht der große „Schwelmer Gesundheitstag“ am 24. Juni in der Fußgängerzone.

Der große Erfolg der früheren Schwelmer Senioren- und Pflegemessen (seit 2010) hat bewiesen, wie außergewöhnlich stark das Interesse der Öffentlichkeit an allen Aspekten rund um die Erhaltung und Förderung von Gesundheit ist.

Da sich in den vergangenen Jahren der Trend abgezeichnet hatte, dass nicht nur ältere, sondern auch zunehmend jüngere Bürgerinnen und Bürger wissen möchten, welche Möglichkeiten es – quer durch die Generationen – gibt, seine Gesundheit zu stärken und zu erhalten, hat die Stadt – und hier das Büro für Seniorinnen und Senioren – die klassische „Senioren- und Pflegemesse“ folgerichtig in einen „Schwelmer Gesundheitstag“ überführt, der in diesem Jahr am Samstag, 24. Juni, in der Fußgängerzone (vom Bürgerplatz bis zum Märkischen Platz) stattfindet. Der Gesundheitstag wird um 10 Uhr von Bürgermeister Stephan Langhard eröffnet und endet um 14 Uhr.

Mehr als 40 Aussteller

In einem Pressegespräch stellten die Stadtverwaltung und das Forum „Hilfe, Betreuung und Pflege“ das neue Format vor, für das sich schon mehr als 40 Dienstleister und Aussteller angemeldet haben. Rund 15 von ihnen äußerten sich zum neuen Gesundheitstag, darunter Forumsmitglieder der ersten Stunden und ebenso Dienstleister, die zum ersten Mal an dieser wichtigen Schwelmer Veranstaltung teilnehmen. Bürgermeister Stephan Langhard freut sich über die gut laufenden Vorbereitungen und dankt allen Aktiven herzlich. „Wir haben in Schwelm ein hervorragendes Angebot, das es verdient, in ganzer Breite und Tiefe vorgestellt zu werden!“ Natürlich darf man sich auch wieder auf Mitmachangebote freuen, und auch für Kinder gibt es Überraschungen.

Schnell wurde klar: Alle Beteiligten sind hochmotiviert, freuen sich auf die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern. Denn, so eine Teilnehmerin: „Am Stand in der Gemeinschaft mit anderen Bürgern gehen die Menschen aus sich heraus und fragen dann auch sehr klar nach. So können Informationen aus erster Hand leichter fließen und fachkundige Beratung gestaltet sich locker.“. „Ein weiteres Ziel der Veranstaltung“, so Laura Fiorentino, Pflegeberaterin der Stadt Schwelm, „ist die Möglichkeit, sich an den Ständen ganz unbürokratisch über Berufe im Gesundheits-und Pflegesektor zu informieren. Wie wir alle wissen, werden dort dringend Kräfte gesucht.“

Das Programm

Auf dem Gesundheitstag werden Angebote u. a. aus diesen Bereichen vorgestellt und erläutert:

• Gesundheit- und Rehabilitation

• Hilfsmittel / Wohnberatung

• ambulante/stationäre Pflege- und Betreuung-Hauswirtschaft.

So werden das „Probefahren“ eines elektrischen Rollstuhls und das Ausprobieren von körpernahen und/oder wohnumfeldverbessernden Hilfsmitteln möglich sein. Außerdem können die Besucher ihren Blutdruck oder Blutzucker messen lassen. Zahlreiche Selbsthilfe- und Beratungsorganisationen/Sozialverbände werden sich und ihr Angebot vorstellen. Auch der kulturelle/sportliche Sektor für Seniorinnen und Senioren wird sein Angebot präsentieren. Hier ist jeder eingeladen, Sportarten wie Tai Chi einmal selbst auszuprobieren.

Rollatortraining

Die Kreispolizei und die VRR werden Menschen mit Rollatoren ein Training anbieten, bei dem sie einen Parcours meistern oder das Ein- und Aussteigen in bzw. aus öffentliche(n) Verkehrsmittel(n) mit Rollatoren üben können. Zudem gibt es Informationen zum Thema Erste-Hilfe-Kurse für Seniorinnen und Senioren. Auch das städtische Büro für Seniorinnen und Senioren wird, gemeinsam mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen und der Servicestelle Ehrenamt, einen Informations- und Beratungsstand anbieten und das Angebot der genannten Akteure näher vorstellen. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt sein.

Ein großes Dankeschön ergeht an die aktiven Mitglieder des Forums „Hilfe, Betreuung und Pflege“, das den Gesundheitstag jährlich mitorganisiert. Und ebenso sei den Schwelmer Einzelhändlern gedankt, die die Messe intensiv unterstützen, zum Beispiel durch das Bereitstellen von Wasser und Strom oder durch Werbung.

Interessierte Ausstellerinnen und Aussteller können sich noch bis zum 8. Juni anmelden.



Das geht per E-Mail an: seniorenbuero@schwelm.de oder telefonisch bei Laura Fiorentino unter 02336/801-220 oder bei Sascha Kron unter 02336/801-225.

