Schwelm: Großer Innenstadt-Parkplatz ab 28. August gesperrt

Der Wilhelmsparkplatz in der Innenstadt ist ab dem 28. August gesperrt.

Schwelm. Anwohner und Besucher müssen sich auf eine Einschränkung einstellen. Mit der Sperrung des Parkplatzes Wilhelmstraße entfallen viele Stellplätze.

So schön das Schwelmer Heimatfest ist, für die Buden und Fahrgeschäfte der Schausteller müssen Anwohner und Besucher der Innenstadt auch in diesem Jahr wieder auf erheblichen Parkraum in der City verzichten.

Die Stadt Schwelm informiert jetzt darüber, dass der Parkplatz Wilhelmstraße, der jedes Jahr für den Aufbau der Heimatfestkirmes gesperrt wird, in diesem Jahr bereits am Montag, 28. August, gesperrt werden wird.

Die Erklärung für die frühe Sperrung: Die Zeit wird benötigt, um den immer auch vor dem Heimatfest angesetzten Grünschnitt auf dem Areal durchführen zu können.

