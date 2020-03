Schwelm/Ennepetal. Ein Kind der Grundschule Nordstadt in Schwelm gilt als Coronaverdachtsfall. An der Schule findet bis zum Wochenende kein Unterricht statt.

Es war zu erwarten und nur eine Frage der Zeit, wann auch im Ennepe-Ruhr-Kreis die ersten Schulen wegen des Coronaverdachts geschlossen würden. Am Donnerstag traf es im Kreisgebiet gleich zwei Grundschulen, darunter die Grundschule Nordstadt in Schwelm.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

An der Schwelmer Grundschule gilt seit Donnerstag ein Kind als begründeter Verdachtsfall. Das teilte der Ennepe-Ruhr-Kreis mit. Da das Kind am Tag zuvor, am Mittwoch, noch am Unterricht teilnahm, ordnete die Kreisverwaltung vorsorglich die Schließung der Schule zunächst bis zum Wochenende an. Betroffen ist auch der Offene Ganztag. „Wie es anschließend weitergeht, hängt vor allem vom Testergebnis des Verdachtsfalls ab“, teilte der Ennepe-Ruhr-Kreis mit.

Keine Quarantäne

„Uns ist wohler dabei, den Schulbetrieb ruhen zu lassen, bis uns das Testergebnis vorliegt“, nennt Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Gründe für die Vorsichtsmaßnahme. Momentan sei unklar, ob das Kind, das als begründeter Verdachtsfall gilt, überhaupt mit dem Coronavirus infiziert ist und damit in der Lage gewesen wäre, Mitschüler anzustecken. Daher gilt für Schüler und Lehrer der Grundschule Nordstadt auch keine Quarantäne. Diese kann und will das Gesundheitsamt nach eigener Aussage nicht anordnen, hält den Aufenthalt der Schüler und des Kollegiums daheim aber für sinnvoll, auch, um im Bedarfsfall alle schnell erreichen zu können.

Das Gesundheitsamt rät allen Betroffenen, soziale Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren. „Auf diese Weise wäre für den momentan eher unwahrscheinlichen Fall vorgesorgt, dass das Testergebnis doch positiv ausfällt“, hieß es aus dem Kreishaus.. Denn: Je weniger Kontakte, desto kürzer die Übertragungskette.

Die erste Schulschließung wegen eines Coronaverdachts im Ennepe-Ruhr-Kreis stellte die Verantwortlichen gleich vor eine besondere Herausforderung. Die Entscheidung fiel am Donnerstag erst nach Unterrichtsbeginn. Da somit alle Kinder schon in der Schule waren, mussten Schulleitung, Kollegium und alle anderen Verantwortlichen erst einmal klären, welche Kinder frühzeitiger als üblich wieder von ihren Eltern betreut werden können und welche nicht. Letztere wurden nicht nach Hause geschickt, sondern sicher betreut.

Bürgertelefon Hier gibt’s Antworten auf Fragen rund ums Coronavirus Bürger, die Fragen rund um das Corona-Virus haben, können sich an das vom Kreis dafür eingerichtete Bürgertelefon unter der Rufnummer 02333/4031449 wenden. Das Telefon ist täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Da die Zahl der Anrufe parallel stetig steigt, ist allerdings mit Wartezeiten zu rechnen. Antworten auf häufig gestellte Fragen liefert auch die Internetseite der Kreisverwaltung unter www.en-kreis.de. Dort finden sich auch Informationen in Englisch, Französisch, Russisch, Albanisch, Arabisch, Serbisch, Persisch, Türkisch und Rumänisch.

Betroffen vom Coronaverdacht war auch die Grundschule Rüdinghausen in Witten. Sie blieb am Donnerstag aufgrund einer vorsorglichen Entscheidung der Schulleitung geschlossen. Die Schule hatte erfahren, dass ein Freund eines Kindsvaters Kontakt zu einem Coronapatienten hatte. „Da dieser Sachverhalt eine Schließung allerdings nicht nötig macht, wird die Schule am heutigen Freitag wieder öffnen“, teilte die Kreisverwaltung mit.

Die Kreisverwaltung, die wegen des Coronavirus einen Krisenstab eingerichtet hat, musste sich am Donnerstag noch mit einer dritten Grundschule in diesem Zusammenhang befassen. An der Pferdebachschule in Witten ist der Vater einer Schülerin Kontaktperson eines Erkrankten gewesen. Der Vater ist – Stand Donnerstagnachmittag – gesund und hält sich zuhause getrennt von der Familie auf. Er wird täglich vom Gesundheitsamt angerufen. Sollten sich bei ihm Symptome zeigen, müsste die Tochter vorsorglich zuhause bleiben. Der Unterricht an der Schule fand am Donnerstag – entgegen anderslautenden Gerüchten – jedoch statt.

Der Coronaverdacht hat auch das Reichenbach-Gymnasium in Ennepetal erfasst. Drei Schülerinnen, bei denen im familiären bzw. privaten Umfeld ein Coronaverdacht besteht, blieben am Donnerstag in Absprache mit der Schulleitung vorsorglich vom Unterricht fern. Bei zwei Schülerinnen hat das Gesundheitsamt bereits die Unbedenklichkeit ausgestellt. Die Eltern gehen aber auf Nummer sicher, bis das Testergebnis vorliegt. Bei der dritten Schülerin steht ihr Freund unter Coronaverdacht. Er soll symptomfrei sein und wurde unter Quarantäne gesetzt, weil er sich während einer Skifreizeit in einem Risikogebiet aufhielt.

Der Kreis appelliert an die Bevölkerung zum einen, grundlegende hygienische Verhaltensregeln zu beachten. Zum anderen könnten Übertragungsketten nur unterbrochen oder verlangsamt werden, wenn jeder Einzelne sich sehr verantwortungsbewusst verhalte und sich immer wieder die Frage stelle, ob sein Verhalten geeignet ist, dem Virus das Verbreiten zu erschweren.