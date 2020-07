Schwelm: Gymnasium verabschiedet Friederike Thomas

In den vergangenen 38 Jahren begegneten ihr zahllose Schülergenerationen in Schwelm: Friederike Thomas

Schwelm. Seit 1982 unterrichtete Friederike Thomas am Märkischen Gymnasium in Schwelm. Warum die Schule sie so vermissen wird.

So hatte sich Friederike Thomas ihr letztes Schulhalbjahr am Märkischen Gymnasium Schwelm (MGS) sicherlich nicht vorgestellt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Corona stellte sie vor neue Herausforderung

Die Corona-Pandemie stellte auch sie am Ende ihrer langjährigen Schullaufbahn noch einmal vor ganz neue Herausforderungen. Aber mit der ihr eigenen ruhigen und besonnenen Art meisterte sie auch diese Krise vorbildlich. Als erfahrene Oberstufenkoordinatorin bewahrte sie einen kühlen Kopf im hitzigen Wirrwarr um die täglich variierenden Meldungen zum Corona-Abitur 2020, bevor sie sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete.

Seit 1982 unterrichtet Frau Thomas engagiert und kompetent Französisch und Erdkunde am MGS. Viele Jahre lang beriet und unterstützte sie als Ausbildungsbeauftragte der Schule den Werdegang zahlreicher Referendarinnen und Referendare. Die nach ihrem Abschluss ins Kollegium übernommenen Lehrkräfte erinnern sich gerne und mit Dankbarkeit an diese Zeit. Im Jahr 2011 wurde Friederike Thomas zur Oberstufenkoordinatorin befördert. Seitdem leitet sie absolut kenntnisreich und in allen Fragen rechtssicher das Oberstufenteam.

Gerecht wird man Friederike Thomas allerdings erst, wenn man auch ihren herzlichen und zugewandten Umgang mit der Schülerschaft in den Blick nimmt.

Liebevolle Danksagungen

In den vergangenen 38 Jahren begegneten ihr zahllose Schülergenerationen in Schwelm. Nicht selten traf sie auf Schülerinnen und Schüler, von denen schon mindestens ein Elternteil bei ihr die Schulbank gedrückt hatte.

Ihr beruflicher Ansporn stimmte mit ihrer pädagogisch verinnerlichten Motivation überein, jede Schülerin und jeden Schüler als Person wahrzunehmen und zu würdigen, für jeden die beste aller Möglichkeiten auszuschöpfen. So ist es nicht verwunderlich, dass dem Aufruf via Facebook, eine Grußbotschaft zur Verabschiedung von Frau Thomas zu verfassen, eine Flut von Einsendungen folgte.

Neben liebevoll gestalteten Danksagungen und Glückwunschkarten, auch weit zurückliegender Jahrgänge, traf ein Video vom Lycée Bourg-Chevreau aus Segré ein. Den jährlich stattfindenden Schüleraustausch mit Frankreich hatte Friederike Thomas maßgeblich gestaltet und geprägt. Als Collage zusammengestellt soll dieses sehr persönliche Abschiedsgeschenk ihre Erinnerung an ihre Schülerschaft digital erhalten. Im Herzen trägt sie ihre Schülerinnen und Schüler ohnehin.