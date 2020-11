Schwelm: Haftstrafe für Vergewaltigung einer 13-Jährigen

„Das ging über das normale Ausmaß einer Vergewaltigung deutlich hinaus“, stellte Jörg Weber-Schmitz, Vorsitzender Richter der 1. Großen Strafkammer des Hagener Landgerichts, fest.

Tat geschah im Mai

Für drei Jahre und zehn Monate muss nun ein junger Mann (23) aus Wuppertal hinter Gitter, der im Mai ein junges Mädchen (13) aus einem Kinderheim in Schwelm brutal zum Geschlechtsverkehr gezwungen hatte.

Das Opfer musste nicht vor den Richtern aussagen, weil sich der Angeklagte letztlich zu einem reumütigen Geständnis durchrang – „er hat sich hier schon schwer getan, mit der Sache rauszurücken“, befand der Vorsitzende. Den ursprünglich angeklagten Vorwurf eines „schweren sexuellen Kindesmissbrauchs“ hatte die Kammer bereits zuvor eingestellt: Die 13-Jährige würde sowohl vom Aussehen wie auch von ihrer Art durchaus älter wirken und könnte sehr leicht als 16-, 17-Jährige durchgehen, waren sich sämtliche Prozessbeteiligten einig.

Unterbringung in Entziehungsanstalt

Zu dem Vorfall am 19. Mai hatte der Angeklagte erklärt, er hätte das Mädchen zu sich gewaltsam auf die Matratze heruntergezogen, sie hätte sich die ganze Zeit dagegen gewehrt und gesagt, dass sie das nicht wolle. Dann war sie von ihm mit den Händen am Hals gepackt, gewürgt – und brutal zum Sex gezwungen worden. „Ich weiß nicht, was damals in meinem Kopf vorgegangen ist“, so der Angeklagte.

Am Tattag will er Kokain gezogen, einen Joint geraucht und reichlich Wodka getrunken haben, weshalb es die Strafkammer für wichtig hielt, den Verurteilten in einer Entziehungsanstalt unterzubringen.