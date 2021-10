Schwelm: Hattinger Straße wird Kanalbaustelle

Autofahrer aufgepasst. Die Hattinger Straße in Schwelm wird Kanalbaustelle.

Schwelm. Die Hattinger Straße in Schwelm wird Kanalbaustelle. Aufgrund der Arbeiten muss der Verkehr ortseinwärts anders geführt werden.

Die Technischen Betriebe Schwelm werden ab dem 13. Oktober Sanierungsarbeiten am öffentlichen Mischwasserkanal in der Hattinger Straße, im Kreuzungsbereich Linderhauser Straße und im Gehweg vor Haus-Nr. 43, Firma Pass, durchführen.

Die Sanierung erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Bei diesem Verfahren werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen schadhaften Kanal entsteht. Es sind daher auch keine Straßenaufbrüche für Baugruben erforderlich.

Für den Einbau des neuen Liners wird vorübergehend auf der Hattinger Straße der Geradeausverkehr ortseinwärts mit einer Bakenreihe auf die Spur der Linksabbieger in Richtung Linderhauser Straße geführt. Ein Geradeausfahren ist dennoch möglich.

Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Gesamtmaßnahme am 15. Oktober abgeschlossen wird.

Die Kanalsanierung führt die Firma Dommel aus Hamm durch. Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen von der Firma Dommel Marcel Horn (02381 / 9876417) und seitens der Technischen Betriebe Schwelm Beate Gödde (02336 / 804742), zur Verfügung.

Alle am Bau Beteiligten wollen ihren Teil dazu beitragen, dass die Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden. Beate Gödde: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Die Firma Dommel und die Technischen Betriebe Schwelm stehen Ihnen gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung“.

