Schwelm: Hunderte Kunstinteressierte besuchen Werkschau 2023

Schwelm Die Jahresausstellung der Schwelmer Kunst- und Musikschule findet großen Anklang. 400 Kunstwerke spiegeln die lokale Künstlerszene wider.

Die Türen der großzügigen Räume der Familie da Silva in der Schwelmer Fußgängerzone öffneten sich am vergangenen Wochenende, um eine außergewöhnliche Ausstellung zu beherbergen: die Werkschau 2023 der Schwelmer Kunst-und Musikschule. Hunderte kunstinteressierte Schwelmer Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um die Werke von 140 Talenten – von jung bis alt – zu bewundern. Rund 400 Kunstwerke wurden präsentiert, die die Vielfalt und das Können der lokalen Künstlerszene unterstreichen.

Katja Pfaffenbach, freischaffende Künstlerin und Inhaberin der Kunstschule, eröffnete die Veranstaltung und spannte kurz einen chronologischen Bogen von der Entwicklung und Vergrößerung ihres Ateliers vor 20 Jahren bis zum Sitz ihrer Kunstschule an der Kirchstraße und leitete eine Atmosphäre ein, die von Energie und Kreativität erfüllt war. „Es ist eine Freude, so viele einzigartige Werke und Talente an einem so lichtdurchfluteten, großzügigen Ort in dieser Vielfalt hängen zu sehen – mit Werken meiner mit vier Jahren jüngsten Künstlerin bis hin zu meinen treuen Erwachsenen, die zum Teil schon seit Bestehen der Kunstschule treu an meiner Seite sind.”





Bürgermeister Stephan Langhard, der ebenfalls zu Gast war, nutzte die Gelegenheit, um die Bedeutung der Stadt Schwelm hervorzuheben. „Diese Ausstellung ist ein strahlendes Beispiel für die Kunstvielfalt unserer Gemeinschaft und trägt maßgeblich zur Belebung unserer Innenstadt bei“, betonte er in seiner Rede.

Die Qualität der Ausstellung erntete einhelliges Lob von Besuchern und Künstlern gleichermaßen. Das hohe Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Kunst wurde deutlich sichtbar, und die teilweise erfolgreichen Verkäufe der Arbeiten unterstrichen den Wert und die Anerkennung für die Mühe und Kreativität der Künstler. Die präsentierten Talente zeigten sich stolz und erfüllt davon, ihre Arbeiten einem so interessierten Publikum vorstellen zu dürfen. „Es ist eine Ehre, Teil einer so tollen Ausstellung sein zu dürfen“, äußerte ein Teilnehmer begeistert. Die Besucher waren sich einig: Solche Aktionen sollten öfter stattfinden.

