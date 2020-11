Schwelm: Immer mehr Corona-Patienten im Helios-Klinikum

Schwelm. Das Helios-Klinikum Schwelm muss immer mehr Corona-Patienten aufnehmen. Und: Zehn Mitarbeiter sind positiv getestet worden.

Aktuell verzeichnet das Helios Klinikum Schwelm eine Zunahme an stationären Aufnahmen von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt sind 34 Patienten, von denen sechs auf der Intensivstation versorgt werden, und zehn Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Insbesondere ist der Bereich der Geriatrie betroffen.

Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern hat das Helios Klinikum Schwelm Maßnahmeneingeleitet, mit dem Ziel, mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Dies erfolgte in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. So finden derzeit keine Aufnahmen von geriatrischen Patientinnen und Patienten statt. Positiv getestete Patienten werden strikt in gesonderten Bereichen isoliert behandelt. Alle positivgetesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Aktuell werden alle Patientinnen und Patienten sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geriatrie auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. Weitere Ergebnisse werden kurzfristig erwartet, die Testung wird nach fünf Tagen wiederholt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten alle in entsprechender Schutzkleidung.

„Unser wichtigstes Anliegen ist es, unsere Patientinnen und Patienten ebenso wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv vor einer weiteren Ausbreitung des Virus zu schützen. Deshalb haben wir unser bestehendes internes Sicherheitskonzept noch mal erweitert“,erklärt Dr. Volker Seifarth, Klinikgeschäftsführer im Helios Klinikum Schwelm. „Dadurch kann es auch zu einer Reduzierung der elektiven Versorgung kommen. Die Notfallversorgung bleibt gewährleistet. Alle stationären Notfallpatienten werden jetzt isoliert auf einer Aufnahmestation untergebracht.“

Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und den regionalen Krankenhaushygienikern erfolgt eine tägliche Überprüfung und Abstimmung über die laufenden Maßnahmen. Besuche im Klinikum sind weiterhin nicht möglich.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik tragen durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz und sind dazu angehalten, Kontakte einzuschränken. Auch Patientinnen und Patienten müssen außerhalb ihres Zimmers und bei Untersuchungen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.