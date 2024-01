Schwelm: Innovatives Klavierkonzert im Haus Martfeld

Schwelm Er ist einer der innovativsten Pianisten der jungen Generation. Nun spielt Benyamin Nuss in Schwelm. Was das Publikum erwartet.

Schwelms vielseitiges Haus Martfeld ist auch zu einem Schwerpunkt kammermusikalischer Veranstaltungen geworden. Die beiden beliebten Reihen „Martfeld Klassik“ und „Best of NRW“ sorgen dort für ausverkaufte Konzerte. Entsprechend groß ist die Freude, am Sonntag, 11. Februar, mit Benyamin Nuss einen der profiliertesten und innovativsten Pianisten und Komponisten der jungen Generation im Haus Martfeld in Schwelm begrüßen zu können.

Lesen Sie auch:

Schwelm will Zeichen für Rechtsstaat und Demokratie setzen

Missbrauch in Seniorenheim: Ehefrau des Angeklagten sagt aus

Gevelsberger Kirmes: Motto gewählt – Star beim Kirmesabend

Schwerer Raub: Täter kommen glimpflich davon

Portugiesische Küche: Neues Restaurant in Ennepetal

Finanzen: Stadt Gevelsberg droht dickes Millionenloch

Der 1989 in Bergisch Gladbach geborene und vielfach ausgezeichnete Musiker gibt dann im Rahmen der von Schwelms Ehrenbürger Wilhelm Erfurt seit vielen Jahren finanziell ermöglichten Reihe „Martfeld Klassik“ einen Klavierabend mit Werken von Joseph Haydn, Frederic Chopin, Franz Liszt und Masashi Hamauzu. Außerdem spielt er ein eigenes Werk sowie Stücke von Masayoshi Soken/B. Nuss, Yoko Shimomura/B. Nuss und Hideki Sakamoto/B. Nuss.

Benyamin Nuss erhielt im Alter von sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht, wurde in der Klavierwerkstatt von Viktor Langemann gefördert und ab 2004 vom Konzertpianisten Andreas Frölich in Bonn unterrichtet. Der Jungstudent an der Musikhochschule Köln, Abteilung Aachen, absolvierte seinen Masterabschluss 2015 in Aachen mit Auszeichnung.

Mit dem Landesjugendorchester NRW führte er 2005 das 1. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven auf. Es folgten Konzerte in der Laeiszhalle und in der Kölner Philharmonie sowie mit Orchestern in NRW und mit den Warschauer Symphonikern. Auf seinem Debütalbum „Benyamin Nuss plays Uematsu“ (2010) interpretierte er die Werke des japanischen Videospielkomponisten Nobuo Uematsu auf dem Klavier. Diese CD und ebenso die CD „Fantasy Worlds“ und seine Welttourneen mit „Final Fantasy“-Konzerten faszinieren die Musikfreunde, darunter auch viele junge Menschen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Das Konzert im Haus Martfeld beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Haus Martfeld, 02336 / 914438, sowie über die E-Mail hausmartfeld@schwelm.de und in der Stadtbücherei im Kulturhaus, Römerstraße 10. Sie kosten 16 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Schüler/Studierende, 9 Euro mit Schwelm-Pass/ Juleica.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm