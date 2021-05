Schwelm ist bereit für die Luca-App

Mit der Luca-App kann man sich in Geschäften für einen Einkauf registrieren – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zu mehr Normalität.

Schwelm. In Schwelm ist man gerüstet für den Start der Luca-App. Stadtmarketing und Werbegemeinschaft haben auch viele Luca-Schlüsselanhänger bestellt.

Das Stadtmarketing Schwelm und die Werbegemeinschaft Schwelm sind gerüstet für den Start der Luca-App, die bald auch in Schwelm zum Einsatz kommen soll.

Verantwortungsvolle Übermittlung von Kontaktdaten

Dabei geht es um verantwortungsvolle Übermittlung von Kontaktdaten. Ob Dienstleister, Einzelhandel, Gastronomie, Freizeiteinrichtung, Arztpraxis, Apotheke oder Verein – alle können teilnehmen und mit Hilfe der digitalen Nachverfolgung über die Luca-App helfen, Infektionsketten zu brechen und dem städtischen Leben den Weg zur Normalität zu öffnen.

Luca-Schlüsselanhänger sind in großer Anzahl bestellt, Info-Flyer und Poster für Ladenlokale sind bereits im Druck. Sobald die Inzidenzen Öffnungen wieder zulassen, wird die Luca-App in Schwelm als eines der drei Instrumente zu Pandemiebekämpfung - Testen, Impfen und Kontakte nachverfolgen - in Kraft treten.

Mehr Informationen zur Einführung der Luca-App im Ennepe-Ruhr-Kreis finden Sie hier

Infos: www.stadtmarketing-schwelm.de, 02336-860 370

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm