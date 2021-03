Schwelm: Italienische Feinkost an der Wilhelmstraße

Salvatore Ragusa in seiner Bottega an der Wilhelmstraße: Für ihn ist sein Geschäft „ein Stück italienischer kulinarischer Kultur in Schwelm und Umgebung; jeder ist willkommen! Wer mich im Laden besucht, ist kein Kunde, sondern ein Gast.“.

Schwelm. Salvatore Ragusa hat in Schwelm an der Wilhelmstraße eine Bottega mit italienischer Feinkost und Lebensmitteln eröffnet.

Man kann entweder einfach nur in seinem Geschäft Ware verkaufen, oder man kann sein Leben als Einzelhändler so lieben, dass der Funke sofort auf die Kundschaft überspringt.

Feiner Kaffee, Wurst, Käse, Pesto und Pasta

Das gelingt Salvatore Ragusa, der im November vergangenen Jahres in der Wilhelmstraße 11 seine Bottega mit italienischer Feinkost und Lebensmitteln eröffnet hat, mit Geschick und Charme. Man fühlt sich auf Anhieb wohl in dem überschaubaren Ladenlokal voll mit feinem Kaffee, Wurst, Käse, Pesto, Pasta, Weinen, Ölen, Essigen und Trüffeln. Zum einen, weil der Raum unmittelbar Atmosphäre ausstrahlt, zum anderen, weil Salvatore Ragusa es liebt, den Kundinnen und Kunden zu erläutern, dass „meine Produkte echt italienisch sind“, also in Italien selbst sehr geschätzt werden. „Ein bisschen bin ich wohl als Botschafter meiner Heimat unterwegs“, lacht der Mann, der durch die Coronakrise keinen leichten Geschäftsanfang hatte. „Doch ich musste das einfach machen, es ist mein Leben“, bekennt der sympathische Einzelhändler.

Zu seinem Mut, in der Krise ein Geschäft zu eröffnen und damit den gut bestückten Handel in Schwelm noch um ein wichtiges Kapitel zu erweitern, gratulierten ihm jetzt beim gemeinsamen Einstandsbesuch Bürgermeister Stephan Langhard, Schwelms Wirtschaftsförderer Simon Nowack, Werbegemeinschaftschefin Daniela Weithe und Claudia Lipka vom Schwelmer Stadtmarketing.

Allen gefielen die Sachkunde und die Leidenschaft, mit denen Salvatore Ragusa sein feines Warensortiment vorstellt, und seine Lebensfreude, die sich unmittelbar auf die Menschen überträgt. Für ihn ist sein Geschäft „ein Stück italienischer kulinarischer Kultur in Schwelm und Umgebung; jeder ist willkommen! Wer mich im Laden besucht, ist kein Kunde, sondern ein Gast und fühlt sich bei mir wie Zuhause.“