Jugend in Westpapua: Eine Ausstellung in Schwelm beleuchtet das Leben im Land, aber auch Themen wie Diskriminierung und Rassismus.

Ausstellung Schwelm: „Jugend in Westpapua“ in der Christuskirche

Schwelm. Wie lebt die Jugend in Westpapua? Antworten darauf liefert eine interessante Ausstellung in der Schwelmer Christuskirche.

Eine Ausstellung zum Thema „Jugend in Westpapua“ wird vom 9. November an in der Christuskirche in Schwelm zu sehen sein. Die Ausstellung wurde von Studierenden des Asien-Afrika-Instituts der Universität Hamburg erarbeitet.

Die Ausstellung behandelt Schwerpunktthemen wie Leben der Jugend im Dorf, Jugend und Kirche, Subkulturen und Musik, Gewalt gegen Mädchen und Frauen, Jugend und Internet, Jugend im Widerstand gegen Indonesien. Es werden auch einige kulturelle ethnographische Objekte aus Papua ausgestellt sein.

Die Evangelische Kirchengemeinde Schwelm lädt zur Eröffnung der Ausstellung am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr in der Christuskirche ein. Dort wird Frau Marion Struck-Garbe von der Universität Hamburg in die Ausstellung einführen. Frau Struck-Garbe ist Lehrbeauftragte am Asien-Afrika-Institut der Universität und hat das „Projekt Ausstellung Papua“ begleitet. Sie ist Neuguinea-Expertin, hat fünf Jahre in Papua-Neuguinea gelebt und hat mehrfach Westpapua besucht.

Die Ausstellung findet im Rahmen der Partnerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Schwelm mit der Evangelischen Kirche in Westpapua statt. Ein Schwerpunkt der Partnerschaft sind die Jugendbegegnungen, die schon seit 2008 in einem Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. Zuletzt hat im Jahr 2019 eine Gruppe Jugendlicher aus Westpapua den Kirchenkreis Schwelm besucht. Es ist geplant, dass im Jahr 2023 wieder eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener nach Westpapua reisen wird. Coronabedingt kann die Reise nicht früher stattfinden.

Die Ausstellung thematisiert unter anderem auch die Diskriminierung und den Rassismus, mit dem Indonesien den Papua begegnet. Auch der Widerstand der jungen Generation der Papua gegen Indonesien kommt zur Sprache. Für die Kirche in Westpapua ist es außerordentlich wichtig zu wissen: Wir haben Partner in Deutschland und anderen Ländern, die an uns denken und auch ihre Stimme für die Unterdrückten erheben.

Die Ausstellung wird etwa zwei Wochen lang zu den Öffnungszeiten der Christuskirche und für Gruppen nach Vereinbarung (Kontakt Email szoellner@t-online.de oder 02336/81357) zu sehen sein: Dienstags und freitags 10 bis 12 Uhr und samstags 11 bis 13 Uhr und sonntags nach allen Gottesdiensten.

