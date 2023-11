Schwelm: Junge Motoraddiebe auf frischer Tat ertappt

Versuchter Motorraddiebstahl in Schwelm: Zwei Jugendliche wurden vom Besitzer gesehen. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild).

Schwelm Ein Motorraddiebstahl in Schwelm ging schief: Der Besitzer ertappte beiden Jugendlichen auf frischer Tat und rief die Polizei.

Als ein 29-jährige Schwelmer vergangenen Samstag, den 18. November, zu sich nach Hause ging, sah er, wie zwei Jugendliche versuchten sein Motorrad zu stehlen.

Gegen halb eins nachts sah der Schwelmer, wie die Tatverdächtigen sein Motorrad der Marke Yamaha aus der Einfahrt in der Engelbertstraße schoben. Als er die Jugendlichen darauf ansprach, flüchteten sie. Dabei fiel das Motorrad zur Seite und wurde beschädigt.

Der 29-Jährige konnte eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen abgeben. Kurze Zeit später wurden zwei männliche Jugendliche in der Viktoriastraße gefunden, auf denen die Beschreibungen passten. Sie sind 15 und 16 Jahre alt und wohnen in Schwelm. Sie wurden zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

