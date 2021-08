Schwelm: Kabarettist Jürgen Becker tritt in Kulturfabrik auf

Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker auf der Bühne. Demnächst tritt er in der Kulturfabrik in Schwelm auf.

Schwelm. Jürgen Becker, bekannter Kabarettist aus Köln, kommt nach Schwelm und tritt in der Kulturfabrik auf.

Wissen Sie schon, was Sie am 15. September um 20 Uhr vorhaben? Wenn nicht, dann könnte sich das gleich schlagartig ändern, denn an diesem Mittwoch ist der beliebte Kabarettist Jürgen Becker zu Gast bei der Kulturfabrik Schwelm.

Aktuelles Programm

Im Ibach-Haus tritt er um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ auf. Karten zum Preis von 22 Euro sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Tickets gibt es online über wuppertal-live.de

Neue Kultursaison

Mit Jürgen Becker eröffnet die Kulturfabrik Ibach-Haus eine neue Kultursaison nach einer langen coronabedingten Zwangspause. „Jürgen Becker ist immer ein gerngesehener Gast und ein Highlight in unserem Programm. Die Karten sind recht zügig ausverkauft, deshalb ist es ratsam, sich möglichst schnell welche zu sichern. 188 Plätze stehen zur Verfügung“, so Ulrike Brux, Vorsitzende der Kulturfabrik Ibach-Haus. Es lohnt sich bestimmt, denn in seinem aktuellen Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ nimmt Jürgen Becker wieder einmal eine liebenswert-bissige und pointierte, aber auch optimistische Gesellschaftsanalyse vor.

Die Webseite des Kabarettisten gibt uns einen Vorgeschmack auf sein Programm:„Der Kapitalismus basiert auf unendlichem Wachstum. Doch wie soll das auf einem endlichen Planeten funktionieren? Das Finale unseres fossilen Feuerwerks kollabiert ausgerechnet mit einem China-Kracher. Selbst neoliberale Ökonomen zucken mittlerweile schuldig mit den Schultern und sprechen von Marktversagen. Haben wir’s verkackt?

Seit 1991 in Deutschland unterwegs

Seit 1991 ist Jürgen Becker als Solokabarettist in Deutschland unterwegs. Besonders bekannt ist der Kölner als „Gastgeber“ der renommierten Sendung „Mitternachtsspitzen“, welche er von 1992 bis 2020 moderierte. Coronabedingt setzt die Kulturfabrik verstärkt auf den Online-Verkauf. Das macht die vorgeschriebene Registrierung einfacher.

Wie üblich gibt es – je nach Corona-Bedingungen – einen Ausklang der Veranstaltung mit Freibier und Jürgen Becker. Die 3G-Regelung muss beachtet werden.

Nähere Informationen unter www.kulturfabrik-ibachhaus.de

