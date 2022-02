Schwelm-Kalender bringt 1200 Euro für Wohnungslosenhilfe

Auch in diesem Jahr kann das Team der Stern-Apotheke eine Spende für die Wohnungslosenhilfe Schwelm der Diakonie MarkRuhr überreichen.

Schwelm. Tolle Aktion für eine wichtige Sache. Die Wohnungslosenhilfe Schwelm profitiert einmal mehr vom historischen Kalender der Stern-Apotheke.

Seit mehr als 20 Jahren bietet die Stern-Apotheke in Schwelm jedes Jahr pünktlich vor dem Jahreswechsel einen Kalender mit historischen Bildern und Motiven aus Schwelm an.

Lesen Sie auch: Sparkasse Schwelm: Fristlose Kündigung für Lindermann

Und damit verfolgen die Apotheker Cerstin und Christian Czock stets auch einen karitativen Zweck, denn auch in diesem Jahr konnte das Team der Stern-Apotheke eine Spende für die Wohnungslosenhilfe Schwelm der Diakonie Mark-Ruhr überreichen.

Jedes Jahr suchen Cerstin Czock (Inhaberin der Stern-Apotheke) und ihr Vater Christian historische Bilder aus Schwelm und stellen damit einen Kalender zusammen, den sie an ihre Kunden verschenken und in diesem Zusammenhang Spenden sammeln. Stolze 837 Euro sind in diesem Jahr durch die Kunden zusammengekommen. Dieser Betrag wurde von Cerstin und Christian Czock auf 1200 Euro aufgestockt. Heike Orth von der Diakonie Mark-Ruhr nahm die Spende dankend entgegen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Wer noch im Besitz von historischen Bildern aus Schwelm ist, kann diese wie in den Vorjahren für den Kalender 2023 gerne in der Stern-Apotheke abgeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm