Schwelm: Kameras ertappen Einbrecher auf frischer Tat

Schwelm. Beim Einbruch in der Straße Wiesengrund in Schwelm alarmiert die Videoüberwachung den Hausbesitzer. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Am 16. Juli gegen 23.20 Uhr brachen drei derzeit unbekannte Täter ein Gitter eines Kellerfensters heraus und gelangten so in ein Einfamilienhaus an der Straße Wiesengrund in Schwelm, dessen Bewohner im Urlaub waren. Im Haus durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Durch die Videoüberwachung des Hauses wurde der Hausbesitzer über den Einbruch auf seinem Smartphone informiert. Umgehend wurde die örtliche Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Täter bereits entfernt. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden.

Die Videoaufnahmen zeigen drei augenscheinlich männliche Tatverdächtige. Die erste Person wird als etwa 28 bis 38 Jahre alt mit dunklem Vollbart beschrieben, bekleidet mit Basecap, Sweatshirt und Jacke. Die zweite Person habe eine auffällig große Nase und einen dunklen langen Kinnbart, sei etwa 25 bis 35 Jahre alt und trug eine Jogginghose, einen Kapuzenpullover und eine Umhängetasche. Auch die dritte Person wird auf etwa 25 bis 35 Jahre geschätzt, habe kurze dunkle Haare, einen „gepflegten“ Vollbart und habe ein helles T-Shirt oder Poloshirt sowie Handschuhe getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter 02324-9166-1234 melden.

