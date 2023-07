Schwelm: Kanalsanierung auf dem Friedhof

Schwelm. Auf dem Schwelmer Friedhof an der Oehde werden die Kanäle repariert. So kann zwischen den Gräbern auf den Einsatz von Baggern verzichtet werden.

Die Technischen Betriebe Schwelm beginnen aktuell mit der Kanalsanierung auf dem Friedhof Oehde.

Die Sanierung des geschädigten Mischwasserkanals DN 200 erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Bei diesem Verfahren werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen schadhaften Kanal entsteht.

Durch dieses grabenlose Verfahren sind kaum Beeinträchtigungen für den Friedhofsbesucher zu erwarten. Während der gesamten Bauzeit ist die fußläufige Erreichbarkeit aller Gräber sichergestellt.

Die Planung sieht vor, dass die Maßnahme bis zum 7. August abgeschlossen wird.

Die Kanalsanierung wird durch die Firma Rohrsanierung Jensen GmbH & Co.KG aus Bochum durchgeführt. Als Ansprechpartnerin für Rückfragen steht seitens der Technischen Betriebe Schwelm Beate Gödde, 02336 / 8047-42, zur Verfügung.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm