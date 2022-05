Schwelm: Kanalsanierung auf Talstraße – das sind die Folgen

Schilder weisen auf eine Baustelle hin. In der Talstraße in Schwelm muss der Kanal saniert werden – mit Folgen für Verkehrsteilnehmer.

Schwelm. Der Kanal in der Talstraße in Schwelm wird saniert. Nun steht der Termin fest und auch die Folgen für den Verkehr.

Die Technischen Betriebe Schwelm beginnen am 20. Juni mit einer Kanalsanierung in der Talstraße im Bereich des Rad- und Fußweges entlang der Schwelme.

Die Sanierung erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Bei diesem Verfahren werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen schadhaften Kanal entsteht. Es sind daher auch keine Straßenaufbrüche für Baugruben erforderlich.

Für die Sanierungsarbeiten ist es erforderlich, dass sich die Sanierungsfahrzeuge auf dem Rad- und Fußweg beiderseits der Talstraße aufstellen. Der Rad- und Fußgängerverkehr der direkt an der Schwelme entlangführt, wird an den Einsatzstellen vorbeigeführt. Die Radfahrer werden gebeten, rechtzeitig vor der Baustelle abzusteigen und die Baustelle fußläufig zu passieren. Eine entsprechende Beschilderung wird aufgestellt.

Rad- und Fußweg wird voll gesperrt

Der gegenüberliegende Rad- und Fußgängerweg wird voll gesperrt und eine Umleitung über die Ruhrstraße eingerichtet. Weitere Eingriffe in den öffentlichen Verkehr sind nicht geplant. Die Verkehrsteilnehmer auf der Talstraße werden gebeten, die Baustelle mit angepasster Geschwindigkeit zu passieren. Entsprechende Hinweise werden aufgestellt. Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Gesamtmaßnahme bis zum 29. Juli dieses Jahres abgeschlossen wird.

Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen von der ausführenden Firma Esters aus Bielefeld Dirk Krüger (Tel. 0172-5219 158) und seitens der Technischen Betriebe Schwelm der Technische Leiter, Karsten Migchielsen (Tel. 02336 / 804743), zur Verfügung.

Schmutz und Lärm unvermeidbar

Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung ließen sich Schmutz, Lärm und auch Behinderungen des Straßenverkehrs leider nie ganz vermeiden. Alle am Bau Beteiligten werden ihren Teil dazu beitragen, dass diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden, so die Technischen Betriebe Schwelm. Sie bitten für unvermeidbare Beeinträchtigungen bereits heute um Verständnis und bedanken sich hierfür im Voraus. Die Firma Esters und die Technischen Betriebe Schwelm stünden für Anliegen zur Verfügung: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an!“

