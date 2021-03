Schwelm: Keine Gebühren für Außengastronomie und Co.

Schwelm. Wegen Corona: Die Stadt Schwelm verzichtet 2021 auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie und Warenauslagen.

Die Stadt Schwelm verzichtet auch in diesem Jahr auf die Jahr Erhebung der Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie und Warenauslagen.

Schwierige Zeit für heimischen Einzelhandel und Gastronomie

„Der lokale Einzelhandel und die örtliche Gastronomie durchleben, soweit sie vom Lock Down erfasst sind, eine schwierige Zeit“, teilte die Stadt am Mittwoch mit. „Es steht zu hoffen, dass sie die Belastungen meistern und die vorsichtigen Öffnungen den Schaden zumindest etwas mildern können.“

Politik und Verwaltung seien sich über diese besondere schwierige Lage bewusst, weshalb der Rat der Stadt trotz der finanziell angespannten Lage der Stadt in seiner Sitzung am 25. Februar beschlossen hatte, die Erhebung der Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie (z.B. Aufstellung von Tischen und Stühlen) und Warenauslagen wie bereits 2020 auch für das Jahr 2021 auszusetzen.

„Es ist dies ein Zeichen der Unterstützung in Anerkennung der besonderen Lage, verbunden mit der Hoffnung, dass bald wieder mehr Geschäftigkeit in der Innenstadt und in Handel und Gastronomie möglich werden“, so die Stadt.