Schwelm: Keine höheren Steuern im kommenden Jahr

Der städtische Haushalt 2020, die Etat-Planung fürs nächste Jahr, steht. Der Rat der Stadt Schwelm hat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit Haushaltssatzung, Haushaltsplan und die Fortschreibung des Sanierungsplans beschlossen. Das vielleicht Wichtigste für Bürgerschaft und Unternehmen: Die Hebesätze bleiben im fünften Jahre hintereinander unverändert, die Steuerschraube wird nicht nach oben gedreht.

Somit bleibt es im kommenden Jahr bei 742 Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer B (private Grundstücke), bei 220 Hebesatzpunkten bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und bei 495 Hebesatzpunkten bei der Gewerbesteuer. Die Zahlen sind seit dem Jahr 2016 unverändert.

Plus fällt größer aus

Gute Nachricht auch, was das prognostizierte Jahresergebnis betrifft: Die Kämmerei rechnet in 2020 mit einem deutlich größeren Plus beim Ergebnisplan, als ursprünglich kalkuliert. Bei der Haushaltseinbringung im September ging die Kämmerei von 32.524 Euro aus, aktuell ist in der städtischen Vorlage von einem Plus von 219.172 die Rede. Der Betrag ergibt sich aus 87.816.210 Millionen Euro an erwarteten Erträgen, denen geplante Ausgaben in Höhe von 87.597.038 Euro gegenüberstehen.

Jahresabschluss Haushaltsjahr 2018 endet mit Plus von 271.557 Euro Der Rat der Stadt Schwelm hat am Donnerstag – einstimmig – den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 festgestellt. Das Ergebnis ist ein Überschuss in Höhe von 271.557,62 Euro. Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen Rücklage der Stadt Schwelm zugeführt. Das Eigenkapital der Stadt Schwelm betrug zum Abrechnungszeitpunkt 31. Dezember 2018 exakt 8.219.088,77 Euro.

Der Haushalt 2020 war der letzte, den der Rat in seiner jetzigen Zusammensetzung zu beschließen hatte. Mit der Kommunalwahl im September kommenden Jahres beziehungsweise der darauffolgenden Konsolidierung des Gremiums in neuer Besetzung endet die fünfjährige Legislaturperiode des Kommunalparlamentes. Vor diesem Hintergrund nutzten die Fraktionen ihre Haushaltsreden nicht nur für einen Ausblick, sondern auch für einen Rückblick. Den Anfang machte Ratsherr Thorsten Kirschner für die SPD.

SPD

„Dafür werden wir von vielen Städten vergleichbarer Größe zu Recht beneidet“: Thorsten Kirschner Foto: Stefan Scherer / Stefan Scherer / WP

Kirschner erinnerte daran, dass für das Jahr 2020 ursprünglich 920 Hebesatzpunkte bei der Grundsteuer B eingeplant waren. „Vor zwei Monaten lag das Ziel von 742 Punkten noch in weiter Ferne. Umso mehr freue ich mich darüber, dass uns dies mit vereinten Kräften, über Fraktionsgrenzen hinweg, und in vertrauensvoller und bewährter Zusammenarbeit mit der Kämmerei und der gesamten Verwaltung gelungen ist“. Es sei ein „auf Kante genähter“ Haushalt, der aber die Umsetzung wichtiger Vorhaben wie beispielsweise die Stärkung der Feuerwehr ermögliche. Die SPD-Fraktion sei froh, dass auch wichtige freiwillige Leistungen wie etwa ein abwechslungsreiches Kultur- und Ausstellungsprogramm, Musikschule, Bücherei, Heimatfest und Brauchtumspflege trotz knapper Kassen berücksichtigt worden sind. „Dafür werden wir von vielen Städten vergleichbarer Größe zu Recht beneidet.“

Was den Bau des neuen Rathauses auf der Brauereibrache und die Gestaltung der Neuen Mitte betrifft, sprach Kirschner von einem Kompromiss. Die SPD habe für die neue Verwaltung den Standort Moltkestraße/Schillerstraße favorisiert, bekenne sich jetzt aber zu dem Vorhaben. „Ich möchte, dass wir dieses Projekt zu einem Erfolg führen und nicht für parteipolitisches Schaulaufen oder schnelle Schlagzeilen missbrauchen“, erklärte er. Sein Dank galt der Sparkasse und den TBS, die wichtige Beiträge zum Haushalt 2020 geleistet hätten.

CDU

Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Flüshöh stellte den Haushalt 2020 in einen größeren Zusammenhang. Er erinnerte an den Bau der Dreifeldhalle, des Kunstrasenplatzes und mehrerer neuer Kitas seit dem Jahr 2016. Ermöglicht und begleitet durch Entscheidungen des Rats. Flüshöh sprach von Meilensteinen für die Stadt: „Wir können alle stolz sein, dass wir es haben.“

„Wenn wir noch fünf weitere Jahre gemeinsam so weiter machen, dann wird diese Stadt einen Riesenschritt nach vorn gemacht haben“: Oliver Flüshöh. Foto: Privat

Der Haushalt 2020 ebne den Weg für weitere Vorhaben, beispielsweise für den Bau einer neuen Feuerwache oder im Bereich der Schulen. Es würden Rahmenbedingungen geschaffen, dass Kinder in Schwelm weiter gut beschult werden. Gemeint ist unter anderem die Wiederbelebung des Schulstandorts Holthausstraße. „Mehr geht immer, ja. Aber wir haben in den vergangenen fünf Jahren vieles geschafft, und wenn wir noch fünf weitere Jahre gemeinsam so weiter machen, dann wird diese Stadt einen Riesenschritt nach vorn gemacht haben.“ Die Entscheidungen hätten nicht immer allen gefallen. „Aber wir haben gestaltet.“

Was Schwelms Haushaltsentwicklung betrifft, erinnerte Flüshöh an die Entwicklung bei den Liquiditätskrediten. 2015 seien es 75 Millionen Euro gewesen, aktuell liege man bei 43 Millionen Euro. Sein Ausblick: „Wir halten den Hebesatz stabil und wir werden daran arbeiten, die Liquiditätskredite weiter zu senken.“

FDP

„Er ist in sich unschlüssig, in vielen Punkten fehlerhaft und nicht nachhaltig“: Michael Schwunk über den Haushalt Foto: Hans-Jochem Schulte

Gegen den Haushalt und die Haushaltspolitik wetterte hingegen Fraktionsvorsitzender Michael Schwunk im Namen der FDP-Fraktion. Er wirft den Befürwortern und der Verwaltung „Lücken, Fehler und Haushaltstricks“ vor. Belastungen würden auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben. „Unsere Kinder werden sich bedanken.“ Wichtige Vorhaben könnten nicht umgesetzt werden, „weil Sie als Prestigeobjekt ein Rathaus in der Innenstadt planen und umsetzen. Das hat für Sie Prio 1, und alles andere muss sich dem unterordnen“. Mit der Aufnahme von Krediten für dieses Vorhaben sei das Ziel, die Grenze bei den Krediten zur Liquiditätssicherung in Zukunft weiter zu senken, dahin. Die FDP lehnte den Haushalt bei der Abstimmung später ab. Schwunk: „Er ist in sich unschlüssig, in vielen Punkten fehlerhaft und nicht nachhaltig. Das gefährdet die Zukunft der Stadt.“

Grüne

Als „Unsinn“ bezeichnete Fraktionssprecher Marcel Gießwein den Vorwurf des „Buchhaltungstricks“ durch die FDP. „Herr Schwunk, Sie werden uns hier die Zukunft nicht schwarzsehen lassen. Wir glauben hier gemeinsam an unsere Gestaltungskraft und haben diese ohne die FDP in den letzten vier Jahren auch umgesetzt und damit die Hebesätze gehalten.“ Viele große Projekte würden in Schwelm anstehen. „Ich hoffe, dass es uns im Wahljahr und natürlich auch im neuen Rat gelingen wird, die gute Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen beizubehalten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Jede Fraktion von ihrem Standpunkt aus, aber konsensorientiert und nicht einfach nur dagegen, wie die FDP“, so der Fraktionssprecher.

„Der Spagat zwischen weiteren Leistungskürzungen und Steuererhöhungen ist schwierig, wird in einem gemeinsamen Prozess mit allen Abwägungen aber gut weitergeführt werden können“: Marcel Gießwein Foto: Privat

Niemand wolle deutlich höhere Hebesätze, wie sie jetzt noch im Haushaltssanierungsplan stehen, versicherte Gießwein. „Ich vertraue darauf und bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Anstrengung gemeinsam schaffe werden, um unsere schöne Stadt weiter lebenswert zu halten, so wie wir es in den letzten Jahren immer geschafft haben.“ Und außerdem: „Der Spagat zwischen weiteren Leistungskürzungen und Steuererhöhungen ist schwierig, wird in einem gemeinsamen Prozess mit allen Abwägungen aber gut weitergeführt werden können“. Kritik übte Marcel Gießwein in Richtung der Bürgermeisterin. Es liege noch immer kein Personalentwicklungskonzept vor.

Die Bürger

Ihre letzte Haushaltsrede hielt Johanna Burbulla, Fraktionsvorsitzende der Partei Die Bürger. Die Partei tritt bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr an, die Fraktion löst sich zum Ende des Jahres auf. Die Arbeit in Rat und Ausschüssen wird bis zur Kommunalwahl weiter geleistet. Sie wolle sich kurz fassen, begann Johanna Burbulla. Ihre Vorredner hätten die wesentlichen Punkte alle schon benannt. Als Partei, die aus dem Kampf um den Erhalt von Grundschulen entstand, „freut es uns besonders, dass die Gustav-Heinemann-Schule als Schulstandort erhalten bleibt“.

„Entgegen der ursprünglichen Planung haben wir den Hebesatz nicht nur gehalten, sondern reduziert“: Johanna Burbulla Foto: PArtei

Das leerstehende Gebäude soll bekanntlich für den Einzug der Grundschule Engelbertstraße revitalisiert werden. Überhaupt sei in der Legislaturperiode im Bereich der Schulen „viel Gutes passiert“. Was den Hebesatz bei der Grundsteuer B betrifft, wies sie darauf hin, dass mal von 910 Punkten im kommenden Jahr die Rede war. „Entgegen der ursprünglichen Planung haben wir den Hebesatz also nicht nur gehalten, sondern reduziert.“

SWG/BfS

„Wir werden dem Haushalt zustimmen. Allerdings sehen wir für die nächsten Jahre große Probleme auf den Haushalt zukommen“, schloss Jürgen Kranz für die Wählergemeinschaft SWG/BfS seine Rede. Zuvor führte er aus, warum sein Blick in die Zukunft von großer Sorge getragen ist. Beim Rathausneubau stelle sich die Frage, ob nach Abzug aller Kosten tatsächlich noch ein Konsolidierungsbeitrag übrig bleibe.

„Die Kosten für das Rathaus, Feuerwehr, und so weiter sind natürlich investiv, aber wird es darum besser? Nein“: Jürgen Kranz Foto: Stefan Scherer / WP

Hinzu kommen Ungewissheiten beim Kesselhaus („Kosten: unbekannt“), die Notwendigkeit einer neuen Feuerwache, der Anbau am Gymnasium, die Verlegung der Grundschule Engelbertstraße und nicht zuletzt die Bäderfrage. „All das muss finanziert werden“, so Jürgen Kranz. „Die Kosten für das Rathaus, Feuerwehr, und so weiter sind natürlich investiv, aber wird es darum besser? Nein, weil wir die Finanzierungskosten nicht selbst tragen, sondern zukünftigen Generationen zumuten. Und über all dem schwebt das Damoklesschwert einer Zinserhöhung.“

Die Linke

Aufgrund der Auflösung der Fraktion nach internem Streit konnten beide Mandatsträger der Linken von ihrem Rederecht Gebrauch machen. Eleonore Lubitz fasste sich zum Haushalt kurz.

„Wir haben über Jahre mit Stellenabbau den Haushalt konsolidiert“: Jürgen Feldmann. Foto: Andreas Gruber / Westfalenpost Schwelm

Jürgen Feldmann äußerte sich „sehr, sehr skeptisch“, was die Beibehaltung der Grundsteuer-Hebesätze in Zukunft betrifft. „Es ist schön, dass es diesmal noch gelungen ist. Aufgrund der Zahlen und was jetzt vor uns liegt – ob ISEK, Freibad oder neue Feuerwache – bin ich aber pessimistisch.“ Jürgen Feldmann übte auch generelle Kritik: „Wir haben über Jahre mit Stellenabbau den Haushalt konsolidiert.“ Die Folge sei jetzt schon zu spüren, beispielsweise bei den Öffnungszeiten des Bürgerbüros. Seine Mahnung: „Personal kann man nicht durch mehr Technik ersetzen“. Er sprach sich dafür aus, wesentlich mehr in die Ausbildung bei der Stadt Schwelm zu investieren.

