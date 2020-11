Rote Rosen liegen auf einer Gedenkstelle: Wegen Corona wird es in Schwelm in diesem Jahr keine öffentliche Gedenkveranstaltung geben.

Schwelm. Wegen Corona wird es in Schwelm keine öffentliche Gedenkstunde zum Volkstrauertag geben. Dafür gibt es etwas anderes.

Wegen der Corona-Pandemie wird auch die Stadt Schwelm nicht zu eineröffentlichen Gedenkstunde zum Volkstrauertag am 15. November einladen. Stattdessen findet, wie im Ältestenrat abgestimmt, ein stilles Gedenken statt.

Kranzniederlegung am Volkstrauertag

So werden am Volkstrauertag neben Bürgermeister Stephan Langhard, Pfarrer Rainer Schumacher und Feuerwehrchef Matthias Jansen zwei bis drei Vertreter von Vereinen und Verbänden einen Kranz am Gedenkstein in Linderhausen und einen Kranz auf dem Gräberfeld der ehemaligen Zwangsarbeiter/innen auf dem Friedhof Oehde niederlegen.

Bürgermeister Stephan Langhard: „Es steht zu hoffen, dass dieses wichtige Gedenken zu Ehren der Opfer von Krieg, Vertreibung, Unterdrückung und Gewalt im kommenden Jahr wieder gemeinsam mit vielen Bürgerinnen und Bürgern begangen werden kann. Das gilt auch für die Städtepartnerschaftsfreunde in Saint-Germain-enLaye / Fourqueux, denen ich im Namen der Stadt zum Volkstrauertag 2020 einen schriftlichen Gruß gesandt habe“.