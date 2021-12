Schwelm: Kellereinbrecher erbeuten Werkzeug und Spielsachen

Schwelm. Wieder hat es in Schwelm einen Einbruch in einen Keller gegeben.

Kellereinbrecher haben in Schwelm in einem Mehrfamilienhaus Beute gemacht. In der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 7.45 Uhr, verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Dort hebelten sie mehrere Kellerräume auf und stahlen diverse Werkzeuge und Spielsachen. Sie konnten unerkannt flüchten.

