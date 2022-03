Schwelm: Kirchen aktiv gegen Corona-Gegner

Schwelm. In Schwelm sorgen sich die Kirchen um die Polarisierung, die die Corona-Kritiker bei ihren Spaziergängen hervorrufen.

Mit Aufmerksamkeit und Sorge werden in den Schwelmer Kirchengemeinden die Polarisierungen und Meinungsäußerungen zur Corona-Politik in der Stadt wahrgenommen. Daher möchten sie ein Zeichen des Miteinanders in Schwelm und in der Region setzen. In einer gemeinsamen Stellungnahme wünschen sich die Gemeinden einen respektvollen Umgang auch bei unterschiedlichen Ansichten und eine Distanzierung von Bewegungen, die die demokratische Gesellschaft zerstören will. Getragen wird die Stellungnahme von Vertretern der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, der Freien evangelischen Gemeinde, der Gemeinde K3, der CityChurch Schwelm, der Neuapostolischen Kirche sowie der evangelischen und katholischen Kirchen in Schwelm.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpasse mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Um ein weiteres, positives Zeichen zu setzen, laden die christlichen Gemeinden ein zu einer gemeinsamen Gebetszeit. Immer montags wird bis Ostern um 18.30 Uhr ein ca.15-minütiges Gebet angeboten, jeweils im Wechsel Christuskirche und Marienkirche. Hierzu sind alle eingeladen, die das Anliegen des Miteinanders tragen und vielleicht auch mit Vertretern der Gemeinden dazu ins Gespräch kommen möchten.

Die Stellungnahme der christlichen Gemeinden ist zu finden auf der Homepage der katholischen Gemeinde: www.propstei-marien.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm