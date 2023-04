Schwelm: Klinikum kümmert sich um ganz kleine Patienten

Schwelm. Das Helios-Klinikum Schwelm sorgt sich ab sofort auch ums Überleben von Insekten. Warum das neue Bienenhotel keine Gefahr für Patienten darstellt.

In kleiner Runde wurde die Eröffnung des neuen Hotels am Helios Klinikum Schwelm gefeiert und nun können die ersten Gäste einchecken: Das erste Insektenhotel steht im Park direkt an einer der großflächigen Blühwiesen. „Wir freuen uns sehr, dass die Zimmer nun bezugsfertig sind“, sagt Klinikgeschäftsführer Dr. Volker Seifarth lächelnd.

Seit dem letzten Jahr wird das Gelände hinter dem Krankenhaus sowohl als Erholungsort für Patienten als auch sinnvoll zum Artenschutz der Tiere genutzt. „Unser Klinikpark bietet neben einer schönen Aussicht mit reichlich Grünfläche grundsätzlich viel Lebensraum für Insektenarten, Pflanzen und Vögel. Das ist uns wichtig und ein wertvoller Beitrag für den Artenschutz“, erklärt Dr. Seifarth. Dabei steht die Unterstützung der Tiere mit im Vordergrund. „Etwa 150 Nutzpflanzensorten und rund 80 Prozent aller Wildpflanzen in unserer Heimat sind auf wilde Bestäuber wie Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen oder andere Insekten angewiesen. All diese Insekten können am besten durch einheimische Blütenpflanzen gefördert werden“, erklärt Michael Treimer von der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Schwelm (AGU). „Die Insektenhotels bieten dabei einen zusätzlichen Schutz.“

Das Wildbienenhotel in Sichtweite zur Cafeteria macht den Anfang, ein weiteres und noch größeres Insektenhotel wird in den nächsten Wochen aufgestellt.

Wichtig ist, dass niemand am Klinikum Angst haben muss von Bienen belästigt zu werden. Im Gegensatz zu Wespen werden Wildbienen in der Regel nicht durch süße Getränke oder Ähnliches angelockt.

