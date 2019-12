Schwelm: Knebelverträge für Pächter der Martfeld-Gastronomie

Das vor wenigen Tagen von Thomas Striebeck vom städtischen Immobilienmanagement im Liegenschaftsausschuss angekündigte Konzept eines neuen Interessenten für die Pacht der Martfeld-Gastronomie ist im Rathaus eingegangen. „Wir sind im Gespräch. Der Interessent vertritt einen Familienbetrieb“, bestätigt Ralf Schweinsberg auf Nachfrage unserer Zeitung. Schwelms Beigeordneter hofft, bis zum Jahresende der Politik einen Vorschlag vorlegen zu können, in dem der Pächter genannt und das Konzept vorgestellt wird. Wie berichtet, hatten sich die Fraktionen die Entscheidung über eine Nachfolge für einen Pächter, der das Restaurant im Haus Martfeld übernehmen will, vorbehalten.

In der Vergangenheit war bei den verschiedenen Pächtern immer die Höhe aus Pacht und Nebenkosten mit unattraktiven Wartungsverträgen für die Küchentechnik der Hauptkritikpunkt. Auch die Bindung der Öffnungszeiten des Restaurants an die Öffnungszeiten des Museums Haus Martfeld war stets ein Hinderungsgrund für einen wirtschaftlichen Betrieb der Gastronomie, weil der Pächter auch zu besucherschwachen Zeiten Personal im Restaurant vorhalten musste.

2010 in die Insolvenz gegangen

In den nun anstehenden Verhandlungen mit dem Pacht-Interessierten hat die Verwaltung größere Spielräume. „Wir werden versuchen, die Vorgaben der Denkmalbehörde mit den Vorstellungen eines Pächters zu den Öffnungszeiten der Gastronomie und mit den Öffnungszeiten des Museums zu harmonisieren. Es muss für beide Seiten eine Win-win-Situation sein“, sagt Ralf Schweinsberg.

Kai Weidner war der erste Pächter des Hauses Martfeld und mittlerweile anderweitig tätig. Er sieht klare Gründe dafür, dass die Gastronomie leer steht. Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services

Dass Bewegung in die Rahmenbedingungen um eine wirtschaftliche Pacht im Restaurant Haus Martfeld kommt, freut auch Kai Weidner. Der Schwelmer war mit seiner Tafelfreuden GmbH der erste Pächter im Restaurant Haus Martfeld und eben aus diesen Gründen 2010 in die Insolvenz gegangen. Petra und Christian Kramer folgten im April 2011 als Pächter auf Kai Weidner. Nach fast fünf Jahren war auch für sie Schluss im Restaurant Martfeld. 2016 eröffneten dann Martina Spannagel und Till Mundorf zunächst gemeinsam ihr Restaurant „Im Martfeld“, im Mai 2019 warf Till Mundorf dann als vorerst letzter Pächter dort als Gastronom das Handtuch.

Kai Weidner ist heute Markenbotschafter der Nesmuk GmbH & Co. KG, Hersteller hochwertiger Messer aus der Klingenstadt Solingen. „Es geht mir nicht um die Begleichung alter Rechnungen. Man sollte den Blick vielmehr nach vorne richten“, sagt der 53-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich war der erste Wirt mit den schlechtesten Rahmenbedingungen“, sagt Weidner und nennt die Summe von rund 10.000 Euro an Pacht und Nebenkosten monatlich, die damals seine Tafelfreude GmbH habe zahlen müssen. „Martfeld ist ein Juwel. Die Stadt Schwelm muss das Produkt Martfeld zur Marke machen. Das zieht Menschen dorthin“, ist sich der gelernte Koch sicher.

Martfeld ist ein Juwel

Kai Weidner warnt vor eine neuen Knebelvertrag mit Übernahme bestehender Wartungsverträge für einen künftigen neuen Pächter. „Ich sehe das Restaurant Martfeld eher als Eventhaus. Ein Gastronom öffnet seinen Betrieb, wenn er Geld verdienen kann, und nicht, wenn das Museum geöffnet ist“, rät der Markenbotschafter zu fairen Rahmenbedingungen. Man sollte Fehler nicht zweimal machen. „Beim Restaurant Haus Martfeld sind diese Fehler aber leider mehrfach gemacht worden“, resümiert der Schwelm, der in dem Standort viel Potenzial sieht. „Wenn ein Restaurant Schloss Martfeld gut gemanagt wird, wertet es die Kommune auf. In der Frage der Martfeld-Pacht geht es um Stadtattraktivität“, sagt Kai Weidner. Und weiter: „Schloss Martfeld braucht einen eigenen Kümmerer, der die Aufgabe mit Seele macht. Man kann mich gerne ansprechen, ich gebe gerne Tipps, weil mir meine Heimatstadt und Martfeld am Herzen liegen“, macht Kai Weidner den Verantwortlichen im Rathaus ein (kostenfreies) Angebot.