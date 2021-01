Schwelm: Kolpingkarneval ist abgesagt

Schwelm Schlechte Nachricht für alle Jecken: Wegen Corona fällt der Karneval der Kolpingsfamilie in Schwelm in diesem Jahr aus.

Im vergangenen Jahr ließ es das Narrenvolk noch herrlich krachen. Unter dem Motto "Über’n Berg, durchs Tal und hoch hinaus, zum Karneval im Kolpinghaus“ kochte die Stimmung im Saal bis zum Siedepunkt hoch. Menschen lagen sich bei der Prunksitzung in den Armen und stießen später beim Kneipenkarneval gut gelaunt mit dem einen oder anderen Glas an. Damals dachte niemand daran, dass das ausgelassene Treiben am Karnevalswochenende 2020 eine der letzten öffentlichen Großveranstaltungen in dem Jahr in Schwelm sein würde. Doch dann kam der Lockdown und das Ende jeglicher Aktivitäten, die wir gemeinhin auch mit dem Karneval in Verbindung bringen.

Im Sommer schien sich die Lage zu entspannen. Die Kolpingsfamilie als Ausrichter des Schwelmer Karnevals hatte lange Zeit gehofft, die kommende Session feiern zu können. Doch im Herbst wich die Hoffnung der ernüchternden Erkenntnis: Selbst bei gutem Corona-Verlauf wird der Karneval im Februar nicht so wie bisher.

"Wir hatten lange hin und her überlegt", erinnert sich Sitzungspräsident Christian Beckmann an jene Zeit, als die Pandemie wieder um sich griff. Spätestens im November hätte die Vorbereitung mit Motto-Findung und Bühnenbau starten müssen. Tatsächlich aber deutete alles mehr und mehr auf einen zweiten Lockdown hin, der dann ja auch kam. Noch im Oktober fasste das Orga-Team einen weitreichenden Beschluss: Karneval in Schwelm findet 2021 nicht statt. "Es machte einfach keinen Sinn. Selbst wenn wir im Februar hätten feiern können, dann bestimmt nicht so wie sonst. Zum Karneval gehört nun mal das Schunkeln, das Nebeneinander, die Nähe, wenn die Orden übergeben werden", sagt Beckmann. Halbe Sachen habe man nicht machen wollen. "Das wäre doch alles Mumpitz geworden". Also zog das Orga-Team die Reißleine und sagte alles ab. 2021 wird es damit keinen Kinderkarneval, keinen Rathaus-Sturm, keine Prunksitzung und keinen Kneipenkarneval geben.

Doch ganz ohne geht für die eingefleischten Jecken von der Kolpingsfamilie natürlich auch nicht. Wenn schon nicht schunkelnd auf den Bänken, sollen die Karnevalsfreunde in Schwelm zumindest digital und virtuell ihren Spaß haben. Wie Christian Beckmann verrät, wolle man ein Video mit den karnevalistischen Höhepunkte der letzten Jahre produzieren, gespickt mit Grußworten vom letzten Prinzenpaar Michael, dem VIII., und Maren, der I., sowie vom Sitzungspräsidenten. Es soll pünktlich zum Karnevalswochenende Mitte Februar hochgeladen werden, so "dass man zuhause mit 'nem Kölsch ein bisschen Karneval feiern kann", sagt Christian Beckmann.

Viel mehr ist 2021 wahrscheinlich nicht möglich. Daher ruht die Hoffnung der Kolpingsfamilie und aller Schwelmer Karnevalisten ganz auf 2022. Klar sei schon jetzt, so der Sitzungspräsident, wer das Narrenvolk in der kommenden Session, in der Corona hoffentlich keine Rolle mehr spielt, regieren wird. Das Zepter soll dann jenes Frauen-Dreigestirn in der Hand halten, das beim letzten Kneipenkarneval auserkoren wurde: Christiane Sartor, Verena Hahn und Birgit Rüssing. Bis zu ihrer Regentschaft müssen sich die drei zwar noch gedulden. Sie führen dann aber ein Narrenvolk an, das es nach der ausgefallenen Session umso mehr krachen lässt.