Schwelm: Komödie und Liebesbriefe im Leo-Theater

Das Programm zum Wochenende im Leo Theater hat es in sich. Mit seiner Show „Für Garderobe keine Haftung – reloaded“ tritt der Amerikaner Peter Shub am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr auf. Am darauffolgenden Samstag, 7. Oktober, ebenfalls um 20 Uhr, präsentieren die beiden Schauspieler Christine Sommer und Martin Brambach einige der schönsten Liebesbriefe der Weltliteratur.

Comedy und Liebe

Er ist einer der berühmtesten Clowns der Welt. Ob im Circus Roncalli, dem kanadischen Weltunternehmen „Cirque Du Soleil“ oder dem Schweizer „National-Circus Knie“ – er hat überall auf der Welt sein Publikum begeistert: Peter Shub. In seiner Soloshow bittet Peter Shub zur Lachtherapie. Lange Zeit spricht er nur durch seinen Körper. Es ist eine semi-halb-quasi-pseudoautobiografische Komödie über Zeit, Angst und das Schicksal von Alltagsobjekten.

Liebe, Leidenschaft und Schmerz. Liebesbriefe gab und gibt es zu allen Zeiten. Doch wie gesteht man jemanden, dass man verliebt ist? Und was schreibt man, wenn die Liebe vorbei ist? Christine Sommer und Martin Brambach präsentieren Liebesbriefe – von Napoleon an seine Josephine, von Kaiserin Sissy an König Ludwig II. oder Tucholsky an seine Geliebte Mary Gerold.

Aber auch Briefe von Abschied, Trennungsschmerz und Tod wie von August Strindberg, Henry Miller und Marlene Dietrich kommen zu Gehör.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Tickets unter www.leo-theater.ruhr

