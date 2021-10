Schwelm: Kostenlos Laub entsorgen bei Technischen Betrieben

Schwelm. Die Technischen Betriebe Schwelm nehmen wieder kostenlos Laub von Straßenbäumen entgegen. Hier die Infos dazu.

Das Laub von Straßenbäumen kann ab Samstag, 23. Oktober, wieder kostenlos bei den Technischen Betrieben Schwelm, in der Wiedenhaufe 11, zu den normalen Annahmezeiten abgegeben werden, also mittwochs und samstags von 8 – 12 Uhr. Da die Entsorgung anderer Grünabfälle weiterhin kostenpflichtig ist, muss das Laub lose in den Container geschüttet werden. So könne sichergestellt werden, dass nur das Laub der Straßenbäume kostenfrei entsorgt wird. Das Ende der Aktion richte sich nach dem Verlauf des Laubfalls und werde in der örtlichen Presse bekannt gegeben.

Das Laub von Straßenbäumen könne, insbesondere bei feuchtem Wetter, erhebliche Rutschgefahren mit sich bringen, heißt es in der Mitteilung weiter. Zur Straßenreinigungspflicht des Anliegers (Eigentümer oder Vermieter) gehöre auch die Beseitigung des Laubes von Straßenbäumen auf Gehwegen. In der Regel werden Reinigungs- und Winterdienstpflichten mietvertraglich an Mieter weitergeleitet. Vermieter sollten darauf achten, dass die Mieter gründlich unterwiesen werden und sich überzeugen, dass die Gehwegreinigung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Die Übertragung der Reinigungspflicht auf einen Mieter entbindet den Eigentümer nicht zwangsläufig von etwaigen Haftungsverpflichtungen.

Die Technischen Betriebe Schwelm weisen darauf hin, dass Laub nicht auf die Straße gefegt werden darf, da große Mengen am Straßenrand zu erheblichen Behinderungen der Fahrbahnreinigung führen. Laub gehöre in die Biotonne, den Komposter oder angeliefert zu den Technischen Betrieben.

