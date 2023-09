Schwelm: Kradfahrer (64) bei Überholmanöver schwer verletzt

Rettungskräfte im Einsatz (Archivfoto). In Schwelm hat sich ein Unfall ereignet. Dabei wird ein Kradfahrer schwer verletzt.

Schwelm. Bei einem Verkehrsunfall in Schwelm wird ein Kradfahrer schwer verletzt. Er kollidiert beim Überholen mit einem Pkw.

Zu einem Verkehrsunfall auf der Hattinger Straße in Schwelm in Höhe einer Tankstelle ist es am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr gekommen. Bei dem Unfall wurde ein 64-jähriger Kradfahrer aus Essen schwer verletzt.

Der Essener fuhr mit seinem Krad der Marke BMW auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Schwelm. In Höhe der Tankstelle kam es zu einem Rückstau, da eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem VW nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte.

Der Essener überholte daraufhin einige verkehrsbedingt wartende Verkehrsteilnehmer. Zeitgleich bog die Hagenerin nach links auf das Tankstellengelände ab und es kam zur Kollision. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Die Hagenerin erlitt einen Schock.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Für die Unfallaufnahme erschien ein Unfallaufnahmeteam aus Bochum an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hattinger Straße zeitweise vollständig gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm