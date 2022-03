Schwelm: Kradfahrer kommt von Straße ab – schwer verletzt

Schwelm. Ein 60 Jahre alter Kradfahrer ist in Schwelm von der Fahrbahn abgekommen und hat sich bei dem Sturz schwer verletzt.

Bei einem Unfall wurde ein 60-Jähriger schwer verletzt.

Ein 20-jähriger Gevelsberger war am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw auf der Talstraße in Richtung Wuppertal unterwegs. In gleicher Richtung fuhr ein 60-jähriger Kleinkraftradfahrer. Als der 20-Jährige den Kleinkraftradfahrer überholte, sah er im Rückspiegel, wie der 60-Jährige ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben geriet.

Der 60-jährige Wuppertaler wurde bei dem Sturz schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

